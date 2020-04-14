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Haber Giriş: 14.04.2020 - 13:50,Son Güncelleme:

Besalet Küçüker kimdir, kaç yaşındaydı? Corona virüsünden ölen Besalet Küçüker’in biyografisi

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Besalet Küçüker kimdir, kaç yaşındaydı? Corona virüsünden ölen Besalet Küçüker’in biyografisi
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Denizli'de, tekstil sanayisinin duayen isimlerinden iş insanı Besalet Küçüker, corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Besalat Küçüker'in damadı olan, iş insanı Taştan Kardaşlar da corona virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Peki, Besalet Küçüker kimdir, kaç yaşındaydı? Corona virüsünden ölen Besalet Küçüker’in biyografisi...

Denizli'nin Babadağ ilçesinde dünyaya gelen Besalet Küçüker, küçük tezgahta başladığı tekstil söktürende öncü olup tanınan bir isim haline gelmişti. Geleneksel dokuma tezgahlarının halen çalıştığı Babadağ'dan ilçede elektrik olmaması nedeniyle 1960 yılında Denizli'ye göçen Besalet Küçüker, burada yarı otomatik tezgahlarla üretimini artırmayı başardı. Havlu, bornoz ve gömleklik kumaş üretmek için 1977 yılında ilk tesisini kuran Küçüker, 1990'lı yıllarda ihracatını hızla artırdı. Duayen  iş insanı Besalet Küçüker, 14 Nisan 2020 tarihinde corona virüsü sebebiyle hayatını yitirdi. 

Besalet Küçüker'in damadı olan, iş insanı Taştan Kardaşlar'da da koronavirüs tespit edilmiş ve 2 Nisan'da hayatını kaybetmişti.

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