Beş yıldızlı otelde skandal

Anne ve kızı kendi imkânlarıyla jandarma ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek otel yetkilileri ve garson hakkında suç duyurusunda bulundu. Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosluğundan konsolos Ivan Stepanov, hem Kültür ve Turizm Bakanlığı’na hem de Akdeniz Turistik Otelciler Birliği’ne yazdığı dilekçede, “İğrenç olayı saklamak isteyen otel yöneticilerinin misafirperverlik ilkeleri ile hiç bağdaşmayan, Türk otelciliğinin yüksek standartlarını hiçe sayan bu tür davranışların kabul edilemez olduğunu bildirir, gereğinin yapılmasını talep ederiz” dedi.



SERBEST KALDI



Gözaltına alınan şüpheli D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.



Hürriyet’e açıklama yapan otelin genel müdürü Fatma Doğan, şöyle konuştu: “Olay 01.00 sularında bana ulaştı. Personelim, ‘Erkek garsonumuz bir kıza tacizde bulunmuş. Jandarmaya şikâyet etmek istiyorlar’ dedi. Ben de ‘Jandarma anında olaya gelir ama kadın, şikâyet etmek istiyorum, derse kolluk kuvvetleri gelmez. Kadına anlatın kolluk kuvvetlerine gitsin’ dedim. Suçlanan garson 4 yıldır bizimle çalışıyor. Rus kızımızı bir başka tatilci ile öpüşürken görmüş. Gece müdürümüz de kızı öpüşürken görmüş. Kız da odasının önünden geçen garsonumuzu durdurup ‘Anneme sakın söyleme’ demiş. İddia da bu diyalog sonrası ortaya çıktı.”