Beş kenti sağanak vurdu: Yağmur suları sele dönüştü | Evler sular altında kaldı, heyelan nedeniyle yollar kapandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerin ardından Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde sağanak etkili oldu. Gece boyunca yağan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Metrekareye 1,5 saatte yaklaşık 144 kilogram yağışın düştüğü İzmir'in Foça ilçesinde ise dere taştı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yollarda ilerlemekte zorlandı. Antalya'da kısa sürede etkisini gösteren sağanak yağış yolları göle çevirdi. Yağış özellikle Konyaaltı Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde yoğun olarak hissedildi. Yağış nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

5 FARKLI NOKTADA HEYELAN MEYDANA GELDİ

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, 5 farklı bölgede heyelan meydana geldi. İlçede gece yarısı başlayan sağanak nedeniyle Kaleköy Ovası'nda büyük su birikintileri oluştu.

Yağmur suları nedeniyle Uğurlu köyü yolu ve Tepeköy'den merkez yönüne doğru 5 farklı noktada heyelanlar oluştu, ilçedeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Gökçeada Belediye Başkanı Bülent Ecevit Atalay, Gökçeada Kaymakamlığı, Gökçeada Belediyesi, Devlet Su İşleri (DSİ) ve Karayolları ekipleriyle yaşanan olumsuzluğun giderilmesi için ivedilikle çalışma yaptıklarını söyledi.

Yaz boyunca yaptıkları kanal temizlikleri ve dere ıslahlarıyla bu olaydaki hasarı en aza indirgediklerini belirten Atalay, "Şu anda tüm ekiplerimizle sahada çalışmalara devam ediyoruz. Yağmur sularından zarar gören ev ve iş yerlerinin temizliğine destek veriyoruz. Hasar alan yolların kısa sürede kullanıma açılması için gerekli çalışmalar yapılmakta. Tüm ada halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

"BÖLGEDE HASAR TESPİT VE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"

Gökçeada Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Gökçeada'da gece saatlerinde etkili olan sağanağın, kısa sürede 150 milimetreye ulaşarak ilçe genelinde sele ve heyelana neden olduğu belirtildi.

Açıklamada yoğun yağışın ardından sabah saatlerinde bazı bölgelerde kapanan yollara kamu kurum ve kuruluşlarının hızlı ve koordineli şekilde müdahale ettiği aktarıldı.

Saat 06.30 sıralarında Gökçeada-Tepeköy kara yolundaki heyelan nedeniyle çift yönlü trafiğe kapanan yolun ekiplerin yoğun çalışmalarıyla kısa sürede ulaşıma açıldığı anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Zeytinliköy'de köy içi yollar zarar görürken, İlçe Özel İdare ekipleri bölgede su tahliye ve yol düzeltme çalışmalarını sürdürdü. Kaleköy mevkisinde, dere yatağında meydana gelen taşkın sonucu tarım arazileri ve kıyı bölgesinde geniş çaplı su birikintileri oluştu. Yeni Bademli Köyü'nde tarım alanlarını etkileyen sel, Gökçeada Havalimanı çevresindeki altyapıda da hasara yol açtı. Havalimanı bölgesinde yapılan hızlı müdahale sayesinde altyapıdaki tahribat kısa sürede giderildi. Zeytinliköy'de yoğun sel ve çamur akıntısı nedeniyle bazı iş yerleri zarar görürken, İlçe Özel İdare ekipleri bölgeyi tamamen temizleyerek yolları yeniden ulaşıma açtı. İlçe Jandarma, Belediye, Karayolları ve Mahalli İdare ekiplerinin koordineli çalışmasıyla sel ve heyelanın olumsuz etkileri kısa sürede kontrol altına alındı. Vatandaşların can ve mal kaybı yaşamadığı olay sonrası, Gökçeada Kaymakamlığı koordinesinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarının bölgede hasar tespit ve iyileştirme çalışmaları sürüyor."

Açıklamada Kaymakam Osman Acar'ın, sabahın erken saatlerinden itibaren sahada incelemelerde bulunarak ekiplerle çalışmaları yerinde takip ettiği, heyelanın yaşandığı bölgelerde durumu koordine ettiği belirtildi.

Meteoroloji İzmir Bölge Müdürlüğü'nün dün yaptığı yağış uyarısı üzerine beklenen yağmur öğleye doğru kıyı ilçelerinden etkisini göstermeye başladı. Özellikle Foça'da şiddetini artıran yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Bardaktan boşalırcasına yağan yağmur sebebiyle vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken, yağmur suları bir süre sonra sele dönüştü. Rögarların da taşmasıyla cadde ve sokaklar kullanılamaz hale geldi.

Bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Sel suları araçları sürüklerken, evlerin bahçeleri de tamamen sular altında kaldı. Öte yandan denizin taşması sonucu Eski Foça-Aliağa yolunda ulaşım aksadı, bazı bölümlerde araçlar bir süre mahsur kaldı.

Bahçeler tamamen sular altında kalırken, ilçe halkı evlerinden çıkamayacak duruma geldi. Kent sakinleri, meteorolojinin uyarılarına rağmen tedbir alamayan Foça Belediyesi'ne tepki gösterdi.

Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'ndeki dere, yağış nedeniyle taştı. Yükselen su dolayısıyla sürüklenen bir otomobil dere kenarındaki bariyerlere takıldı. Mahalle sakini Can Korkmaz, evini su bastığını ve eşyalarının zarar gördüğünü söyledi.

İlçede metrekareye 1,5 saatte yaklaşık 144 kilogram yağış düştüğü belirtildi. Bölgede sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor.

ARAÇLAR MAHSUR KALDI

İzmir'de sağanak Foça ilçesinin yanı sıra Karaburun ve Aliağa'da da etkili oldu. Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü verilerine göre Foça'ya metrekareye 120, Karaburun'a 50, Aliağa'ya ise 35 kilogramın üzerinde yağış düştü. Cadde ve sokakların göle döndüğü Foça'da bazı araçlar da yolda su birikintilerinin içinde kaldı. Ekipler, araçları kurtarmak için çalışma başlattı.

Foça'da yaşayan evli ve 2 çocuk babası Recep Yıldız (66), "32 yıldır Foça'da yaşıyorum. Böyle bir yağmur, böyle bir sel görmedim. Her yeri, evleri su bastı" dedi.

Evini su basan vatandaşlardan Gönül Sekitaş (60) ise "Sular taştı ve eve doldu. Evimizin hali çok kötü. Allah yardımcımız olsun" dedi.

İZMİR ALİAĞA'DA SU BASKINLARI

İzmir'de bugün etkili olan sağanak yağış, Aliağa ilçesinde de su baskınlarına yol açtı. Cadde ve sokaklar yağmur suları ile dolarken, bazı ev iş yerlerini su bastı.

Foça'da şiddetini artıran yağış hayatı olumsuz etkilerken, Aliağa ilçesinde de sağanak yağmur su baskınlarına neden oldu. Şiddetli yağış bazı bölgeleri göle çevirdi. Vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Yaklaşık 1 saat süren yağışın ardından sular çekilmeye başlayınca vatandaşlar su birikintilerini temizlemeye başladı. Aliağa Belediyesi ekipleri, kent genelinde su tahliye çalışmaları yürütüyor.

ANTALYA'DA SAĞANAK YOLLARI GÖLE DÖNDÜRDÜ, ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Antalya'nın Aksu ilçesinde bugün öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yolları adeta göle döndürdü.

Sağanak nedeniyle bazı araçlar yolda mahsur kalırken, sürücüler ve vatandaşlar su giderlerini açmak için çaba harcadı. Giderlerin açılması ve su tahliye işlemi sonrası sular çekildi.

Bugün öğle saatlerinde Aksu ilçesinde sağanak etkili oldu. Özellikle Barbaros Mahallesi'nde etkili olan ve yaklaşık 1 saat süren sağanak sonrası yollar göle döndü, bazı araçlar ilerleyemeyip mahsur kaldı. Sürücüler ve vatandaşlar, su giderlerini temizlemek için çaba harcadı.

Yağışın ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler de, bölgede su tahliye işlemi gerçekleştirdi. Giderlerin açılması ve su tahliye işlemi sonrası sular çekildi.

BATMAN'DA 25 KÖY VE 30 MEZRA YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Batman’ın Sason ilçesinde etkili olan kuvvetli yağışın ardından meydana gelen heyelanlar nedeniyle 25 köy ve 30 mezra yolu ulaşıma kapandı. İlçe Özel İdare ekiplerinin yol açma çalışmaları sürüyor.

İlçede dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıksız süren kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından bazı bölgelerde heyelanlar meydana geldi. Toprak kaymaları ve taş kopmaları sonucu 25 köy ve 30 mezra yolu ulaşıma kapandı. İlçe Özel İdare ekipleri, iş makineleriyle kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

SAMSUN'DA İSTİNAT DUVARI VE KALDIRIM ÇÖKTÜ

Samsun’un İlkadım ilçesinde sağanak yağış sonrası çöken kaldırım ve istinat duvarı, 4 katlı apartmandaki bodrum katı ile 2 dükkanı kullanılamaz hale getirdi. Dükkan sahibi, apartman yönetiminin duyarsızlığı nedeniyle yaşanan mağduriyetin büyüdüğünü belirtti.

İlkadım ilçesi Naci Şensoy Sokak’ta geçen perşembe günü etkili olan sağanak yağışın ardından bir apartmanın ön kısmında toprak kayması meydana geldi. Kaymayla birlikte istinat duvarı çökerken, kaldırım da duvarla birlikte bodrum kata doğru kaydı. Olayda apartmanın arka tarafındaki iki dükkanın girişi kapanırken, kayan toprak ve beton bodrum katın avlusuna doldu.

Dükkan sahiplerinden 66 yaşındaki emekli öğretmen Mehmet Çelebi, "Belediyeye başvurdum ancak apartman sakinlerinden istinat duvarı yapılması yönünde karar çıkmadığı için müdahale edemiyorlar. Durumu belediyeye şikayet ettim, cezai işlem uygulanması için başvuruda bulundum" dedi.

"BİR SONRAKİ YAĞMURDA BİNA DAHA FAZLA ZARAR GÖREBİLİR"

İstinat duvarı ve kaldırımın acilen yapılması gerektiğini belirten Çelebi, "Geçen hafta yağan yağmurla birlikte kaldırım, istinat duvarıyla beraber çöktü. Bir daha yağmur yağarsa bu sefer evin altı tamamen suyla dolacak. Belediye yardımcı olacağını söylüyor ama bina sakinleri karar almadığı için işlem yapılamıyor. Bu duvar binaya ait olduğundan apartmanın yaptırması gerekiyor. Duvar yapılmazsa sorun büyüyecek" ifadelerini kullandı.