Beş gündür yanıyordu... Acı tablo

Hatay Samandağ’ın Yeniköy Mahallesi’ndeki ormanlık alanda 5 Eylül Cumartesi günü saat 10.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Antakya ilçesi Yaylacık Mahallesi'ne de sıçrayan yangına 2 uçak, 16 helikopter, 162 arazöz, 51 su tankeri, 12 dozer, 8 greyder, 8 ekskavatör, 900 işçi, 50 itfaiye aracı ve 20 iş makinesi ile müdahale edildi. Yoğun duman günlerce kentin dört bir yanından görüldü. Ekiplerin çabası sonucu yangın dün kontrol altına alındı.

93 SAATLİK MÜCADELE

Yangını ilk günden itibaren yakından takip eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 93 saatlik mücadele sonrası yangının kontrol atına alındığını ancak üç, dört gün daha sahada olacaklarını söyledi: “Her makine 80 saat çalıştı. Helikopterler 450 saatin üzerinde uçtu ve 10 bin tonun üzerinde su bıraktı. Uçaklar 70 saat uçtu ve bin ton su atmış oldu. Ayrıca, sarp coğrafyada 150 kilometre yeni yol açmak zorunda kaldık. 5 aracımız kaza yaptı. 15 işçimiz hafif yaralı.”

Öte yandan Adana’nın Pozantı İlçesi Eskikonacık Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangınına ekipler gece boyu müdahale etti. Polis, jandarma ve zabıta ekipleri ise bölgedeki evleri yangının sıçrama tehlikesine karşı tahliye etti.