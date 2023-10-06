Beş gün su içerek hayata tutundu

Haberin Devamı

Bacakları kırıldığı için hareket edemeyen Remzi Geyik, yanında telefon olmadığı için kimseye haber veremedi. 5 gün boyunca düştüğü yerden hareket edemeyen Geyik, düşerken yanında bulunan suyu içerek hayatta kaldı. Piknik yapmak için dün aynı bölgeye giden 2 kişinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Remzi Geyik’e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Arazi şartları karadan kurtarma için elverişli olmadığından Kıyı Emniyeti’nden zodyak bot istendi. Yaralı, kıyıya yanaşan bota alınarak hastaneye sevk edildi. Bacaklarında kırıklar oluşan Remzi Geyik’in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.