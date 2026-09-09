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Beş elçiden güven mektubu

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Büyükelçi#Güven Mektubu
Beş elçiden güven mektubu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2026 07:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tayland, İsveç, Azerbaycan, Birleşik Krallık ve Kanada büyükelçilerini kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde sırasıyla Tayland Büyükelçisi Chaturont Chaiyakam’ı, İsveç Büyükelçisi Ulrika Funered’i, Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Aslanov’u, Birleşik Krallık Büyükelçisi Jennifer Elizabeth Anderson’u, Kanada Büyükelçisi Marcel Lebleu’yu kabul etti. Büyükelçiler, Erdoğan’a güven mektuplarını sundu. Ardından büyükelçiler ve beraberindekilerle hatıra fotoğrafı çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü. 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Büyükelçi#Güven Mektubu

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