Beş elçiden güven mektubu

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde sırasıyla Tayland Büyükelçisi Chaturont Chaiyakam’ı, İsveç Büyükelçisi Ulrika Funered’i, Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Aslanov’u, Birleşik Krallık Büyükelçisi Jennifer Elizabeth Anderson’u, Kanada Büyükelçisi Marcel Lebleu’yu kabul etti. Büyükelçiler, Erdoğan’a güven mektuplarını sundu. Ardından büyükelçiler ve beraberindekilerle hatıra fotoğrafı çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü.