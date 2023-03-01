Beş depremi de yerinde yaşadı

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Gaziantep Şehit Kamil Selimiye Anadolu Lisesi’nde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yapan 27 yaşındaki Cüneyt Saatcı, bugüne kadar 5 büyük depremi yakından yaşadı. Saatcı’nın depremle ilk karşılaşması 2011 yılında Van’da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremle oldu. Van’daki deprem Muş’un Bulanık ilçesini de etkiledi. O sırada Bulanık ilçesinde lise üçüncü sınıf öğrencisi olan Saatcı, depreme sınıfta yakalandı. Saatcı’nın yaşadığı ikinci büyük deprem ise 24 Ocak 2020 yılında Elazığ’da meydana gelen 6.7 büyüklüğündeki deprem oldu. Saatcı o sırada Malatya’ya arkadaşını ziyarete gitmişti.

3. KATTA YAKALANDI

Üçüncü büyük depremi 30 Kasım 2020 tarihinde İzmir’de yaşayan Saatcı, o dönem KPSS öğrencisiydi. İzmir’deki 6.6 büyüklüğündeki depremde Saatcı evdeydi. Cüneyt Saatcı’nın hissettiği dördüncü deprem ise Kahramanmaraş’taki 7.7 büyüklüğündeki deprem oldu. Gaziantep’in Şehit Kamil ilçesine öğretmen olarak atanan Saatcı, 12 katlı bir sitenin 3. katında oturuyordu. Saatcı ev arkadaşıyla güçlükle binadan çıktı.

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BİNA FOBİSİ OLUŞTU

7.6 büyüklüğündeki ikinci depreme Adıyaman yolunda yakalanan Cüneyt Saatcı, yaşadıklarını Hürriyet’e anlattı: “O sırada benzincide dışarıdaydık. Yer yarılacak gibi bir ses geldi. Artık binalara girememe fobisi oluştu. Şu anda Muş’ta ailemin yanında, tek katlı müstakil bir evde kalıyorum. Gaziantep’te okullar 13 Mart’ta açılacak. Büyük bir endişe içerisindeyim.”

‘BULUNDUĞUN ŞEHRİ TERK ETME’

Şimdiye kadar 5 büyük deprem atlattığını dile getiren Saatcı, “Yaşadığım depremlerin hepsini sosyal medya hesabımdan paylaştığım için ‘Deprem Reyiz’ olarak gündeme geldim. Paylaşımlarımın altına, ‘Abi sen bulunduğun şehri terk etme, ihtiyacın neyse biz karşılarız’, ‘Oğlunuz olursa Fayhat, kızınız olursa ismini Faysu koyun’ gibi ilginç yorumlar yapılıyor” diye konuştu.