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'Beş benzemez dediler, ezberleri bozuldu'

#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#Belge
Beş benzemez dediler, ezberleri bozuldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bize ‘Nasıl olsa muhalefet bir araya gelemez, bunlar beş benzemez’ dediler. Bu ezberi bozunca, ‘Bir araya geldiler ama kazanamazlar’ dediler. Bu ezberleri de bozulunca şimdi ‘Kazanırlar ama yönetemezler’ diyorlar. Vallahi de billahi de bu güzel memleketi sizden çok daha güzel yöneteceğiz” dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, açıkladığı bir ihale dosyası nedeniyle kendisine, “O dosyada imzam yok” diyerek dava açan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, partisinin dünkü Meclis Grup toplantısında şöyle konuştu:

GÖRMEDİĞİM BELGEYİ KONUŞMAM

“Bütün bu baskılara rağmen bürokrasinin nabzı atıyor mu diye yayınladığım videoda bir yolsuzluk dosyasını da gündeme getirdim. İsim vermedim ama ‘O dosyada benim imzam yok’ diye Erdoğan ve diğerleri çıkıp açıklama yaptılar. 3 Nisan 2018’de 3 miyar 200 milyon liraya verilen ihale iptal edilip daha sonra bazı değişikliklerle 5’li çeteden birine 6 milyar farkla ikram edilir. Bunlar gidip yurtdışından 1.2 milyar avro kredi anlaşması yapar, anlaşmanın kefili de Hazine’dir. İhaleyi alan ilk firmanın özelliği, gerçek bir ihalede yarışmaya girip kazanması. Finansmanı da içeriden kendisi karşılayacaktı, garanti falan söz konusu değildi. Erdoğan diyor ki ‘Kılıçdaroğlu yalan söylüyor, benim hiçbir imzam yok’. Sen ihale komisyonunda değilsin ki sen talimat veren makamdasın. Görmediğim belgeyi konuşmam sevgili Erdoğan, daha dur bakalım, sana çok sürprizlerimiz olacak. Diyorlar ya belge varsa ver, verdik savcılığa.

KARŞILAŞMADIK

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Cumhuriyet tarihinde karşılaşmadığımız olaylarla karşılaşıyoruz. Doğalgaz kesintileri başladı. Bu kadar yaygın bir olayla hiç karşılaşmamıştık. Ülkeyi yönetenlerin Türkiye’yi nereye getirdiklerini hep beraber görüyoruz. Ağustostan beri ‘Kara kış geliyor, doğalgaz kesilebilir’ diye uyardım. Ocak 2018’de yüzde 73 olan doğalgaz depolarımızdaki doluluk oranı, Ocak 2022’de yüzde 32. Açıkladıktan sonra Enerji Piyasaları Anonim Şirketi (EPİAŞ) internet sitesinden bu rakamları kaldırdı. Böyle bir devlet yönetimi hiç görmedim.

SİZDEN GÜZEL YÖNETİRİZ

Erdoğan yönetemediğini görüyor, faturayı bakanlara, bürokratlara çıkarıyor. Muhalefet partileri olarak demokrasi için bir araya geldik. İnsan hakları, şeffaf yönetim için bir araya geldik ama ezberleri bozuldu. ‘Nasıl olsa muhalefet bir araya gelemez, bunlar beş benzemez’ dedi, bu ezberi bozunca, ‘ama kazanamazlar’ dediler. Bu ezberleri de bozulunca şimdi ‘kazanırlar ama yönetemezler’, propagandasını yapıyorlar. Vallahi de billahi de bu güzel memleketi sizin takımınızdan çok daha güzel, adaletli ve namusuyla yöneteceğiz. Bilgiyle yöneteceğiz, herkesi kucaklayacağız, endişeniz olmasın.”

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DOĞALGAZ DEPOLAMA ÖNERİLERİ

Kılıçdaroğlu konuşmasında doğalgaz sıkıntısına karşı önerilerde de bulundu: “Yeraltı depoları ve geri üretim tesislerinin yatırımlarının süratle bitirilmesi, süratle kaynak ayrılması lazım. Konya-Karaman-Mersin arasında bağlantı hattının tesis edilerek bölgesel iletim hatlarının güçlendirilmesi lazım. İran’dan kaynaklı sorunların yaşanmaması için doğu bölgelerini besleyecek iletim ve dengeleme altyapısı gecikmeden tesis edilmelidir. Allah aşkına. Azerbaycan ile kesinlikle görüşmelere gidilmeli.”

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#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#Belge

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