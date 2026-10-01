Beş belediye başkanına CHP’den ihraç

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CHP MYK’da 5 belediye başkanı için ihraç kararı alındı. Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ve Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik disipline sevk edildi. 5 ismin ilçelerinde gerçekleşen Yeni Parti kongrelerine katıldıkları iddiasıyla disipline sevk edildikleri öğrenildi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. MYK gündemi üzerine basın toplantısı düzenleyen Sarı, reel sektörün döviz pozisyon açığı, akaryakıt fiyatları, enflasyon hedefleri ve fon piyasalarındaki gelişmeler üzerinden hükümeti eleştirdi. Müslim Sarı, fon soruşturmalarına ilişkin Kılıçdaroğlu’nun Devlet Denetleme Kurulu’nu göreve davet ettiğini hatırlatarak, sorumluların hesap vermesi çağrısında bulundu.

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KILIÇDAROĞLU BUGÜN RESEPSİYONA KATILACAK

Geçen hafta sonu Bolu Abant’ta milletvekilleriyle yaptıkları çalışma kampını MYK’da değerlendirdiklerini aktaran Sarı, Kılıçdaroğlu’nun bugün yeni yasama yılı sebebiyle TBMM Genel Kurulu’na ve resepsiyona katılacağını duyurdu. Sarı, CHP’li belediye başkanlarının partilerinden ayrılarak AK Parti’ye katılmasını eleştirdi. Bu konuda herkesin özeleştiri yapması gerektiğinin altını çizen Sarı, “Bu belediye başkanları CHP’nin tabanından oy alarak bir siyasal mühendislikle, siyasal yankesicilikle, siyasal hırsızlıkla hatta ahlaksızlıkla iktidar partisine giderken, bu belediye başkanlarımızı seçenlerin, referans olanların hiç mi günahı, kabahati yok?” diye sordu.

DİSİPLİN SUÇUDUR

Sarı, parti olarak aldıkları bazı kararları da şöyle aktardı: “CHP üyesi olup başka bir siyasi partiye çalışmak çok açık bir disiplin suçudur. Hiç kimse CHP’nin içinde olup da başka bir siyasi partinin genel başkanına ‘Genel Başkanım’ diyemez. Etik olan, bu şekilde düşünen arkadaşların partiyle yollarını ayırmasıdır, siyasal tercihlerini yapmasıdır. Bazı belediye başkanlarımızla ilgili karar almak zorunda kaldık. 5 belediye başkanımızın kesin çıkarma talebiyle tedbirli olarak YDK’ye sevkini kararlaştırmış bulunuyoruz. İstanbul Sancaktepe Belediye Başkanımız Alper Yeğin, Sarıyer Belediye Başkanımız Mustafa Oktay Aksu ve Kadıköy Belediye Başkanımız Mesut Kösedağı’nı tedbirli biçimde disipline sevk etmiş bulunuyoruz. Antalya Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ve Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik için aynı süreci işletiyoruz.”

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Sarı, soru üzerine, İstanbul İl Başkanlığı’na yönelik bir görevlendirmenin MYK’da gündeme gelmediğini söyledi.

ATAŞEHİR’E YENİ BİR OPERASYON OLABİLİR

Müslim Sarı “Ataşehir Belediyesi’nde 6 CHP Belediye Meclis Üyesi, bir gecede AK Parti’ye geçti. Üye sayımız eşit oldu. Bir öngörüde bulunmak istiyorum; önümüzdeki günlerde Ataşehir Belediyesi’ne yeni bir operasyon yapılarak Belediye Başkanvekili’nin gözaltına alınması halinde seçimle bu belediyenin AK Parti’ye kazandırılması için bir çalışma mı var? Hep beraber yaşayıp göreceğiz, önden uyarıyorum” dedi.”