Beş bakan olay yerinde

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Bakan Yerlikaya, açıklamasında özetle şunları söyledi:

KİMLİK TESPİTİ İÇİN DNA

“Yangın söndürüldü ve arama kurtarma çalışmaları da az önce nihayete erdirildi. Yüreğimiz yanıyor. Acımızı tarif etmek imkansız. Maalesef vefat eden canımız 76. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. 76 canımızla ilgili kimlik tespiti çalışması sürüyor. Şu ana kadar 45 vefat eden vatandaşımızın naaşları ailelerine teslim edildi. Diğerleri ile ilgili kimlik tespit çalışmalarını yapamadık. Bununla ilgili adli tıp kurumunda kimlik tespit ve DNA çalışmaları yapılıyor. Yangının meydana geldiği otel 12 katlı. Yangın anında otelde 238 kayıtlı misafir bulunuyor.

ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA

Otelin arka tarafının yamaç olması nedeniyle mücadele ancak ön ve yan cepheden gerçekleştirildi. İdari soruşturmayı bakanlık olarak biz yapıyoruz. İlk etaptan, ruhsat sürecinden iskan sürecine kadar bunların tamamı incelenecek ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, bizim canımızın yanmasına sebep olan, kusuru olan kim varsa mutlaka gereği yapılacaktır. Adalet Bakanlığımız açıklama yapmıştı. Bolu Cumhuriyet başsavcımız ve 5 savcımız ve bilirkişiler ihmal, kusur neyse bunla ilgili çalışmaları yapıyorlar. Ama şu bilgiyi vermek istiyorum. Olay nedeniyle 9 şahıs gözaltına alınmıştır. Mülkiye başmüfettişlerimiz geldi. Yarın son kez otelde AFAD ekiplerimiz tekrar son taramalarını yapacaklar.”

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SAĞLIK BAKANI: BİR YARALININ DURUMU AĞIR

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da hastanede tedavi gören 51 yaralıdan 1’inin durumunun ağır olduğunu ifade ederek, “76 vatandaşımız hayatını kaybetti. Acımız çok büyük. Yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz. 51 yaralımız var. Bunlardan 1 tanesi ağır ve yoğun bakımda yatmakta, 17’sini taburcu ettik. Diğerlerinin hastanelerimizde tedavileri devam ediyor. Durumları iyi. Bir vatandaşımızın durumu kritik. Diğerlerini de taburcu edeceğiz. Hepsine Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

TURİZM BAKANI: 2 YANGIN MERDİVENİ VAR

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise otelde yangın merdiveni olmadığı yönündeki iddialarla ilgili, otelde 2 tane yangın merdiveninin olduğunu ifade ederek, “Otelin 2021 yılı ve 2024 yıllarında yapılan sınıflandırma denetimlerinde, bu denetimlerde iş yeri açma ve çalışma ruhsatları ve yangın ruhsatları talep edilmiş. Otelin yangın yeterlilik belgesi mevcut. Bu yetki itfaiyede olan bir yetki. Düzenli kontrollerin itfaiye tarafından yapılması gerekiyor. Tarafımıza olumsuz bir bildirim bulunmamıştı yeterlilikle ilgili. Soruşturma süreci devam ediyor. Otelde 2 tane yangın merdiveni var” ifadelerini kullandı. Bakanlar Yerlikaya, Memişoğlu, Kacır, Ersoy, AFAD Başkanı Okay Memiş, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve ilgili birimlerin amirleriyle bölgedeki bir otelde gelişmelere ilişkin toplantı gerçekleştirdi.

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‘SORUMLU KİM’ TARTIŞMASI

Turizm Bakanı Ersoy, “Otelin 2021 ve 2024 yıllarında denetimleri yapılmış. Denetimlerde otele ‘Yangın Yeterlilik Sertifikası’ verilmiş. Bu sertifikayı verme ve denetleme yetkisi bölge itfaiyesinin sorumluluğundadır” dedi. Bakan Ersoy’a, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yanıt verdi. Özcan, “İtfaiye en son 2007’de belge verdi. 15 yıl önce belediyeye müracaat edilmiş. 2007 yılından sonra Bolu Belediyesi tarafından yangına uygundur şeklinde herhangi bir rapor verilmemiştir. Burada yetkili olan Turizm Bakanlığı’dır” iddiasında bulundu.