Beş ayda teröristlere 181 operasyon

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), bu yılın ilk 5 ayında düzenlediği operasyonlarla başta PKK ve DEAŞ olmak üzere terör örgütlerine ağır bir darbe vurdu. Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) grafikler yayınlayıp yaptığı bilgilendirmeye göre, 1 Ocak’tan bu yana yurtiçi ve sınır ötesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve FETÖ başta olmak üzere DEAŞ dahil terör örgütlerine toplam 181 operasyon yapıldı. 225’i mayıs ayında 1162 terörist etkisiz hale getirildi.

‘PENÇE’ BİLANÇOLARI

Kuzey Irak’ın Metina ve Avaşin- Basyan bölgelerinde 23 Nisan’da eş zamanlı olarak başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında teröristlerin barınak, sığınak ve mağaraları vuruldu.

Komandolar Hava Kuvvetleri unsurları, kara ateş destek vasıtaları, ATAK helikopterleri, İHA ve SİHA’larla desteklendi. Operasyonlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanıldı.

Operasyonların başlangıcından bu yana biri bölge sorumlusu olmak üzere 142 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca 57 mağara, 110 sığınak 398 mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) tespit edilerek imha edildi.

Son dönemde TSK üslerine maket uçak ve dron saldırıları ile ilgili her türlü tedbir alınırken, 25 Mayıs’ta fırlatıldığı yer tespit edilen maket uçağın fırlatma rampası imha edildi, 1 terörist de etkisiz hale getirildi.

FETÖ İLE MÜCADELE

MSB, FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016’dan bu yana 24 bin 714 personelin ihraç edildiğini, 2 bin 493 personel hakkında da idari sürecin devam ettiğini açıkladı. Bakanlık bilgilendirmesine göre, 1 Ocak–28 Mayıs 2021 tarihleri arasında, 2 bin 48 personel kamu görevinden çıkarıldı, 375 emekli personelin rütbesi geri alındı, 80 personel göreve, 8 emekli personelin de rütbe ve unvanı iade edildi.

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