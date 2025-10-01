Berra’nın ölümünde ihmaller zinciri

Haberin Devamı

BURSA İnegöl’de bir anaokulundaki Berra Dizi (4), 12 Ağustos’ta yaz etkinlikleri kapsamında arkadaşlarıyla havuza girdi. Bu sırada sınıf öğretmeni, yüzme öğretmeni ve bir stajyer de gözetim ve eğitim için oradaydı. Çocuklar havuzda oynarken 13.30 sıralarında stajyer, Berra’nın suyun üzerinde hareketsiz kaldığını gördü. Hemen öğretmenlere seslendi. Yüzme öğretmeni gelip Berra’yı havuzdan çıkardı. Suni teneffüs yapılırken ambulansa da haber verildi.

HAVUZ DERİN CANKURTARAN YOK

Hastanedeki ilk tespitlere göre Berra havuzda 30 saniye boyunca epilepsi nöbeti geçirmişti. Yoğun bakıma alındı. Bir hafta süren mücadelenin ardından da hayatın kaybetti. İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı, öğretmenlerin ve ailenin ifadesi alındı. Dosya bilirkişiye gönderilerek rapor da istendi. Bu rapor, geçen hafta dosyaya girdi. Üç yetkili tarafından hazırlanan 12 sayfalık bilirkişi raporunda Berra’yı ölüme götüren sebepler maddeler halinde sıralandı.

Rapora göre, okul idaresi çocukların sağlık durumunun okulda yapılacak etkinliklere uygun olup olmadığını belirlemek için sadece ailelerin beyanlarıyla yetindi. Berra’nın kullandığı ilaçlar ve daha önce sınıfta nöbet geçirmiş olması dikkate alınmadı. Ayrıca çocuklar için yapılan havuzun derinliği en fazla 50 cm olması gerekiyorken okuldaki havuz 74 cm derinliğindeydi. Havuz için sertifikalı cankurtaran görevlendirilmediği gibi çocuklara yüzme kolluğu da takılmamıştı. Yüzme öğretmeni de hem mayo giymemiş hem de çocuklara olması gerekenden daha uzaktaydı. Bu nedenle hem okul işletmecisi hem de öğretmenler ‘asli kusurlu’ sayıldı.

AİLE DE SORUMLU BULUNDU

Bilirkişi raporuna göre aile de kusurlu bulundu. Raporda aile için şu değerlendirme yer aldı: “Anaokulundaki etkinlikler açısından 4 yaşındaki çocuklarının sağlık durumunun uygun olup olmadığını dikkate almayan ve çocukları doğduğundan beri düzenli olmayan aralıklarla kendinde olmayacak şekilde nöbet geçirmiş olmasına rağmen bu durumu açık bir şekilde anaokulu yönetimi ile paylaşmayarak çocuklarının sağlık ve güvenliğinin korunması için göstermeleri gereken özeni göstermeyen ebeveynlerin (anne-baba) olayın meydana gelmesinde asli kusurlu oldukları...”

Soruşturma devam ederken, savcılık bu raporu dikkate alırsa ailesi de Berra’nın ölümünden hukuken sorumlu tutulup yargılanabilecek.