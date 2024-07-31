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Berra'nın öldüğü kazada mahkeme kararını verdi

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#Ankara#Berra#Kaza
Berranın öldüğü kazada mahkeme kararını verdi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2024 11:43

Ankara'da seyir halindeki TIR'dan fırlayan tekerin Berra Eraslan'a (18) çarparak ölümüne yol açmasıyla ilgili soruşturmada, TIR şoförü M.Ç. tutuklandı. Öte yandan tekerin Berra'ya çarpma anının mobese görüntüsü ortaya çıktı.

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Elmadağ ilçesi Ankara-Samsun kara yolunda 25 Temmuz saat 16.00 sıralarında meydana gelen kazada, Ankara yönüne giden M.Ç. yönetimindeki TIR'ın tekeri yerinden çıkarak, yaklaşık 1 kilometre savruldu. Teker, bakkaldan aldığı ekmekle evine giden Berra Eraslan'a, daha sonra da park halindeki minibüse çarptı. Berra Eraslan hayatını kaybederken, elindeki ekmekler ise çevreye dağıldı. Bu yıl liseyi bitirip üniversite yerleştirmelerini beklediği öğrenilen Berra Eraslan, Yenimahalle Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Kaza sonrası gözaltına alınan TIR şoförü M.Ç. ise gözaltındaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. M.Ç., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan; Berra Eraslan'ın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı. Mobese kamerasına yansıyan görüntüde, hızla savrulan TIR'ın tekerinin Berra'ya ve minibüse çarptığı görüldü.

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Berranın öldüğü kazada mahkeme kararını verdi

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#Ankara#Berra#Kaza

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