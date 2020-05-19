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Haber Giriş: 19.05.2020 - 13:46,Son Güncelleme:

Berrak Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Berrağın Zıt Anlamlısı

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Berrak Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Berrağın Zıt Anlamlısı
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Berrak kelimesinin zıt anlamlısını öğrenerek amaca uygun değişik yerlerde kullanabilirsiniz. Bu doğrultuda bir tane zıt anlamlı sözcüğü olduğunu söylemek mümkündür. Peki, Berrak kelimesinin zıt anlamlısı nedir? Berrağın zıt anlamlısı hakkında bilgiler.

Berrak sözcüğüne karşıt zıt anlamlı kelime, ‘bulanık’ olarak ele alınmaktadır. Bu doğrultuda bulanık sözcüğünün anlamı parlak olmayan şeklinde ifade edilmektedir.

 Berrak Zıt Anlamlısı

 Berrak kelimesi için öncelikle ne anlama geldiğine bakılacak olursa, ‘Bulanık olmayan, parlak’ biçiminde anlatılmaktadır. Bu durum suyun meraklı ya da bir düşüncenin berraklığı olarak da değişik anlamlar üzerinden ele alınabilmektedir. Berrak kelimesine karşılık olarak zıt anlamlı şekilde, ‘bulanık’ sözcüğünü değerlendirebilirsiniz.

 ‘’Deniz bugün çok berrak içi rahatça görünüyor.’’

 ‘’Bugün her şey bulanık görünüyor çok sisli.’’

 Bu şekilde hem berrak sözcüğünün hem de zıt anlamlısı olan bulanık kelimesini cümle içerisinde farklı amaçlar doğrultusunda kullanabilirsiniz. Anlamları ile beraber okunuşları ve yazılışları da değişik olan bu iki kelime, Türkçede yaygın olarak değerlendirilen sözcükler arasındadır. Cümle içerisinde ya da tek başına rahat bir şekilde kullanım gerçekleştirilebilir.

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