Berna Laçin hakkında 'İzmir paylaşımı' nedeniyle soruşturma başlatıldı

Eda KOÇ/ANKARA, (DHA)
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2026 13:20
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Berna Laçin hakkında 'İzmir' paylaşımı nedeniyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldı.
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Oyunca Berna Laçin, sosyal medya hesabından, "İzmir daha önce de işgal edildi, korkma" paylaşımı yaptı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu paylaşım nedeniyle Berna Laçin hakkında, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlattı.
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