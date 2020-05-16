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Haber Giriş: 16.05.2020 - 15:04,Son Güncelleme:

Berna İsminin Anlamı Nedir? Berna Ne Demek?

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Berna İsminin Anlamı Nedir? Berna Ne Demek?
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Berna adı her ne kadar kız çocuklar için daha fazla kullanılsa bile aslına bakılırsa bir unisex isimdir. Yani hem erkek hem de kız çocuklar için kullanabilme potansiyeli sunmaktadır. Peki, Berna isminin anlamı nedir? Berna ne demek? İşte detaylar.

İsim anlamı olarak ele alındığı zaman Berna adı, ‘Genç delikanlı, yiğit’ şeklinde ifade etmektedir. Aynı zamanda sözcük anlamı olarak ele alındığı zaman, ‘körpe’ biçiminde tanımlanmaktadır.

 Berna İsminin Anlamı

 Berna aslına bakılırsa bir unisex isim olarak öne çıkıyor. Hatta eski zamanlarda sadece erkek çocukları için kullanılan bir isim olarak da dile getirmek mümkün. Ancak günümüzde buna çok fazla rastlanılmıyor. Daha çok kız çocukları adına değerlendirilen güzel bir isim olarak öne çıkmaktadır. Anlamları ise hem kelime hem de isim olarak değişkenlik gösterebilir.

 - Genç delikanlı,

 - Yiğit,

 - Körpe,

 - Genç,

 Bu şekilde ister kız ister erkek çocuğunuz için siz de bu güzel adı keyifle kullanabilirsiniz. Geçmişten günümüze her daim popülerliğini yitirmemiş bir isim olarak öne çıkıyor. Ancak özellikle günümüzde kız çocukları adına daha fazla beğeni toplayan bir isimdir. Karakteristik özellikleri ve okunuşu ile beraber hoş telaffuzu üzerinden kullanabilirsiniz.

 Bu güzel adı tek başına değerlendirmeniz ile beraber başka isimlerle de bir araya getirebilirsiniz. Bu durum size kalmıştır. Merak edilen konular arasında Kur'an-ı Kerim'de geçip geçmediği yer alır. Bu isim Kur'an'da geçmez. Minik yavrunuz için güzel anlamları üzerinden bu ismi kullanabilirsiniz.

 

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