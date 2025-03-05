Berlin’de pasaport eziyeti

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Pasaport kontrolünde yaşanan yoğunluğu cep telefonları ile görüntüleyen turizm profesyonelleri, 2 saati aşan bekleme sürelerine isyan etti. Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği Derneği (MASTOB) Başkanı, Barut Hotels Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Haydar Barut, “Bunun adı rezalet. Bu kadar turizmci pasaport sırasında ama sadece 2 görevli var. Böyle bir şey kabul edilemez” diyerek tepkisini dile getirdi. Barut, sosyal medya hesabından da “Almanya’nın rezilliği” başlığı ile fotoğraf ve videolar paylaştı. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu da yaşanan yoğunluğun ciddi bir tepkiye neden olduğunu belirterek, “2 saati aşan bir bekleme oldu. Bunu geçen yıl da yaşamıştık. Ancak bu sefer sorun daha da derinleşti. Bu konuyu resmi bir yazıyla Alman hükümetinin ilgili birimleriyle paylaşacağız” dedi.

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137 TÜRK ŞİRKET KATILIYOR

- ITB Berlin, bu yıl ‘Değişimin gücü burada başlıyor’ temasıyla düzenlenecek. Alanında dünyanın en büyüğü olarak kabul edilen fuarda, bu yıl 170’ten fazla ülkeden 5 bin 800’den fazla firmanın yer alması bekleniyor. Pazarlama, satış, seyahat teknolojisi, konaklama ve destinasyon yönetimi alanlarındaki güncel eğilimlerin yer alacağı fuarda operasyonel, teknolojik ve ekolojik zorluklar, düzenlenecek etkinliklerle masaya yatırılacak. Fuara, Türkiye’den 137 turizm şirketi katılacak.