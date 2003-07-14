Berlin Teknik Üniversitesi’nin en genç kürsü başkanı bir Türk

Berlin Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve İletişim Araştırma Bölümü Başkanı da olan Prof. Dr. Şahin Albayrak, ayrıca 70 kişilik çalışma grubuyla üniversitenin en çok araştırma ve buluş yapan ikinci profesörü unvanına sahip. Almanya Federal Bilim ve Teknoloji Araştırma Bakanlığı'nın danışmanlığı görevini de yürüten Prof. Albayrak, ‘‘akıllı telefonların’’ gelişmesinde önemli buluşlar yapmasıyla tanınıyor.



İlk ve orta öğrenimini Tunceli'de yaptıktan sonra 1979 yılında Almanya'ya gelen ve üniversite öğrenimini burada devam ettiren Prof. Dr. Şahin Albayrak, Berlin Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve İletişim Fakültesi'ni Almanya'daki en yüksek not olan 1'le bitirdi. Doktorasını da 0.7 notla bitiren Albayrak, olağanüstü başarılarıyla dikkatleri çekti. 35 yaşında profesörlük unvanına sahip olan çalışmalarıyla branşının önde gelen isimleri arasında anılırken, üniversitede düzenlenen bir törenle kürsü başkanlığına getirildi.



Berlin Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Kurt Kutzler, Fakülte Dekanı Prof. Günther Hommal ve çok sayıda öğretim görevlisiyle dev şirket temsilcilerinin bulunduğu törende bir konuşma yapan Albayrak, ‘‘Günümüz insanın işlerini kolaylaştıracak adeta el altındaki bir sekreter olacak yeni telefonu geliştirmek üzereyiz’’ dedi