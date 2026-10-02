Berkeley mezunu Arda yapay zekâyı eğitiyor

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LİSE eğitimini aldığı pandemi döneminde yazılıma karşı özel bir tutkusunun olduğunu fark eden Arda Kaz, üniversite eğitimini de bu alanda almaya karar verdi. 2023 yılında Berkeley’de Bilgisayar Bilimleri ve İstatistik bölümlerinde lisans eğitimine başladı. İki bölümü üç yıl içerisinde 4 üzerinden 3.87 ortalamayla tamamladı. Arda Kaz, aynı zamanda StudyinAmerica tarafından her yıl hazırlanan ‘ABD’den mezun olan en başarılı 25 Türk’ listesine de girmeyi başardı. Mezun olmadan önce staj yaptığı Google’da iş kariyerine de adım atmış oldu. Yapay zekâ uygulamasının çocuklarla iletişimine yönelik çalışmalar yapan Arda Kaz Google’daki işini şöyle anlattı:

YAŞA UYGUN YANITLAR

“Okuldan bu yılın ocak ayında mezun oldum ve öncesinde planım işe başlamak değil, yüksek lisans ve doktora yapmaktı. Ancak mezuniyetimden önce başvurduğum staj programlarından biri olan Google’da tam zamanlı olarak işe başladım. Çünkü burada tam da istediğim işi yapma fırsatı buldum. Şu anda Gemini gibi yapay zekâ ürünlerinin çocuk kullanıcılarla nasıl konuşması gerektiğine dair çalışmalar yapan ekibin içindeyim. Çünkü örneğin yetişkinler Gemini’a tütün ürünleri gibi sağlığa zararlı maddeler hakkında soru sorduğunda farklı bir yanıt alabilir. Ancak bunu bir çocuk sorduğunda yapay zekâ ona yaşına uygun bir cevap vermeli. Bu nedenle içinde bulunduğum ekiple birlikte bu doğrultuda algoritmaları geliştiriyoruz.

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PEDAGOJİK OLARAK GELİŞTİRİLİYOR

Bu çalışmalarla aslında yapay zekâya bir çocukla nasıl konuşması gerektiğini öğretiyoruz. Elbette bunu yaparken Google’ın ilgili ekipleri pedagojik olarak sürecin nasıl ilerlemesi gerektiği hakkında çalışmalar yapıyor. Onların yaptığı çalışmalar ve bize sundukları bilgiler ışığında biz de yapay zekâ algoritmalarını hazırlıyoruz. Farklı durum senaryolarına göre yapay zekâya ilgili verileri veriyoruz. Bu noktada yapay zekâ çocuğun ruh hali, sorduğu soru ve yaklaşımı doğrultusunda ona uygun yanıtlar veriyor. Şu an sistemi geliştirmeye devam ediyor ve ürünü son haline getirmeye çalışıyoruz. Diğer yandan yapay zekâ bir çocukla konuştuğunu uygulamaya kayıt esnasında girilen doğum tarihi bilgilerinden anlıyor. Ancak her zaman bu bilgi doğru olmayabiliyor. Yani doğum tarihi yanlış verilebiliyor.”

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KONUŞMA ŞEKLİNDEN ÇOCUKLARI ANLIYOR

Arda Kaz, verdiği eğitimi şu sözlerle özetledi: “Yapay zekâ, geliştirdiğimiz algoritma sayesinde karşısında bir çocuk olduğunu onun yazım tarzından, konuşma stilinden ve sorduğu sorulardan anlayabiliyor ve konuşmanın seyrinden kullanıcının yaşını tahmin ederek cevaplarını o yönde veriyor. Ayrıca çocuğun sorduğu soruya onun anlayabileceği şekilde yanıt vermesini sağlıyoruz. Çünkü elbette bir yetişkin ile çocuğun belli başlı kavram ve durumları anlaması aynı olmuyor. Hatta 8-9 yaşındaki ile 15-16 yaşındaki çocuğun kavrama kapasitesi de aynı olmuyor. O nedenle yapay zekânın farklı yaş gruplarına göre anlatım tarzının değişiklik göstermesini sağlıyoruz. Çalışmaların temel noktası ise tabi ki çocuğun güveliğini üst düzeyde sağlamak.

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YETİŞKİNE FARKLI HİTAP EDİYOR

Yapay zekâ yetişkinlerle konuşurken birbirinden farklı dil ve tonda iletişim kuruyor. Kimi zaman karşısındakine ‘siz’ diye hitap ediyor ve resmi bir dil kullanıyor, kimi zaman da ‘sen’ diye hitap ediyor ve karşısındakiyle samimi ve arkadaş gibi konuşmayı tercih edebiliyor. Ancak çocuklarla kuracağı iletişimde bu iletişim tonunu net bir şekilde belirlemek önemli. Yani çocuk için yapay zekâ arkadaşı kadar samimi, ebeveyni kadar şefkatli ya da öğretmeni kadar anlayışlı ya da otoriter olmamalı. Çocuk hiçbir şekilde yapay zekâyı hayatındaki bir insan rolünde görmemeli. O nedenle yapay zekâ çocukla konuşurken sade ve resmi bir dil kullanıyor. Yani her zaman gerçek bir insan olmadığını yalnızca dijital bir asistan olduğunu hatırlatıyor. Sistemi yazarken çocuğun yapay zekâyla bağ kurmasını önleyecek biçimde hareket ediyoruz. Çocuğun ailesinden ya da öğretmeninden çok yapay zekâ sistemine güvenmesinin önüne geçecek şekilde bir algoritma hazırlıyoruz.”