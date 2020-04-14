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Haber Giriş: 14.04.2020 - 22:01,Son Güncelleme:

Berkay, Açıkhava Konseriyle Anıları Canlandıracak

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Berkay, Açıkhava Konseriyle Anıları Canlandıracak
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Poll Production ve Demirören Medya iş birliğiyle yayınlanan ‘Evde Kal’ konserlerinin konuğu Berkay olacak. Genç şarkıcı, yazın gerçekleşen Harbiye Açıkhava konseri yayınından önce canlı olarak müzik severlere seslenecek.

Demirören Medya’nın ‘#EvdeKalMüzikleKal’ konsepti, Poll Production ile yapılan iş birliği sonrası Youtube kanalında konser yayınıyla devam ediyor. Türkiye’nin ünlü müzisyenleri, yazın verdikleri konserler ve öncesinde yaptıkları canlı yayınlarla hayranlarının evlerine geliyor.

Berkay, 15 Nisan akşamı 21.30’da canlı yayında hayranlarıyla buluşacak. 2019 yazında İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnesinde gerçekleşen ve 13 kişilik orkestrasının kendisine eşlik ettiği konseri ilk kez hayranlarıyla paylaşacak. Berkay, hayranlarından gelecek soruları da canlı yayında cevaplayacak. Yayın ve konser https://www.youtube.com/user/PollProductionWeb/featured adresinden izlenebilecek.

Berkay’ın ardından önümüzdeki günlerde Muazzez Ersoy&Kutsi, Ümit Besen&Cengiz Kurtoğlu, Hakan Altun, Halil Sezai& Kibariye, Merve Özbey&Fettah Can, Yıldız Tilbe, Hande Yener, Cengiz Kurtoğlu&Hakan Altun, Murat Dalkılıç, Serkan Kaya, Deniz Seki&Rafet El Roman, Mustafa Keser&Muazzez Abacı konserleri ve canlı yayınları ile organizasyon devam edecek.

Berkay, Açıkhava Konseriyle Anıları Canlandıracak

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