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Berisha’ya şiddetten uzaklaştırma

#Mergim Berisha#Vesa Vllasaliu#Kadına Şiddet
Berisha’ya şiddetten uzaklaştırma

Birlikte yaşadıkları rezidansta sevgilisi Vesa Vllasaliu’yu darp ettiği ve eşyalarına el koyduğu iddia edilen Fenerbahçe’nin santraforu Mergim Berisha hakkında mahkemece uzaklaştırma kararı çıkarıldı.

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İstanbul’da Vesa Vllasaliu, avukatı aracılığıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, Fenerbahçe’nin Kosova asıllı Alman santraforu Mergim Berisha'dan şikâyetçi oldu. Şikâyet dilekçesinde Vllasaliu ile Berisha'nın 2021 yılının eylül ayından beri beraber yaşadıkları ve normal şartlar altında gelecek ay evlenmeyi planladıkları belirtildi. Suç duyurusu dilekçesinde Berisha'nın, Vllasaliu'ya şiddet uyguladığı ve birlikte yaşadığı Ümraniye'deki rezidanstan kovduğu öne sürüldü. Berisha'nın, Vllasaliu'nun eşyalarına el koyduğu ve eşyalarını almasına müsaade dahi etmediği dilekçede ifade edildi. Dilekçede Berisha’nın rezidansın güvenlik görevlilerine “Vllasaliu'yu siteye almayın” şeklinde talimat verdiği de iddia edildi.

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Dilekçede Berisha'nın, Vllasali'yu tehdit ettiği de öne sürüldü. Berisha'nın, Vllasaliu'ya ait eşyalarını vermeyerek ‘yağma’ suçunu da işlediği iddia edildi. Berisha hakkında soruşturma açılması ve uzaklaştırma kararı çıkarılması talep edildi.

Anadolu 1. Aile Mahkemesi ise Berisha’nın şiddet mağduru Vllasaliu'ya 2 ay süreyle şiddet, tehdit, hakaret, aşağılama ve küçük düşürme içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi. Berisha'nın 2 ay süreyle Vllasaliu'nın bulunduğu konuta ve işyerine yaklaşmamasına da mahkemece karar verildi. Berisha'nın, Vllasaliu'yu 2 ay süreyle iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesine de karar veren mahkeme, Berisha'nın söz konusu kararların gereklerine uymadığının tespit edilmesi takdirde 3 günden 30 güne kadar zorlama hapis cezasına tabi tutulacağına da karar verdi.

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#Mergim Berisha#Vesa Vllasaliu#Kadına Şiddet

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