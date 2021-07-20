Beril bebek sarılmış, Türkiye ağlamıştı! 3 ay sonra bu kez Zeynep bebek, acil tıp teknisyeni Mehmet Canko'nun kucağında

Olay, Bolvadin ilçesinde meydana geldi. Üzerine kaynar su dökülen 15 aylık Zeynep bebek, ailesi tarafından Bolvadin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan muayenede Zeynep bebeğin el, boyun ve göğüs bölgesinde yanıklar tespit edildi. Sağlık durumu ağır olan Zeynep bebek, ambulans helikopterle Eskişehir'e sevk edildi. Ambulans helikopterde görevli acil tıp teknisyeni Mehmet Canko, bebeği yol boyunca kucağında taşıdı. Zeynep bebek, Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'nde tedaviye alındı.

İKİNCİ DERECE YANIK TESPİT EDİLDİ

Zeynep bebeğin vücudunda ikinci derece yanıklar tespit edildi. Hastanenin yanık merkezinde Zeynep bebeğin tedavisine başlandığı belirtildi.

3 AY ÖNCE DE BERİL BEBEĞİ TAŞIMIŞTI

Afyonkarahisar’da yaşayan Fatma- Mahmut Aktaş çiftinin bebekleri Beril Server Aktaş’ın üzerine kaza sonucu kaynar su dökülmüştü. Vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan Beril bebek, Sağlık Bakanlığı’nın ambulans helikopteriyle Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Merkezi’ne götürülmüştü. Helikopterde korkudan ve canı yandığı için ağlamaya başlayan bebek, Acil Tıp Teknisyeni Mehmet Canko’nun boynuna sımsıkı sarılmıştı.

‘KUCAĞIMDA 1 SAAT UÇTUK’

Canko, bebeği sedyeye yatırmak istese de boynunu bırakmayınca yaklaşık 1 saat süren yolculukta bu şekilde uçmuşlardı. Beril bebeğin, sağlık çalışanının boynuna sımsıkı sarılışını gösteren fotoğraf, sosyal medyada yüzlerce beğeni ve yorum almıştı.

Acil Tıp Teknisyeni Mehmet Canko, o anları Hürriyet’e şöyle anlatmıştı:

“Ambulans siren sesleri, helikopter sesi bebeği çok korkutmuştu. Seyahatimiz toplam 1 saat sürdü. Bebeği o esnada monitöre bağlamak için ayırmak istediğimizde dahi boynumu yırtarak sarıldı ve bırakmak istemedi. Biz de inisiyatif alarak cihazlara bağlamadık. Benim çocuğum yok ama o an ‘Kendi çocuğum olsa ne yapardım?’ diye düşündüm. Helikoptere binen çocuklar genellikle ilk 10 dakikadan sonra sakinleşir ve uyurlar. Beril de bir süre sonra uyudu. O uyuduktan sonra da doktorla ikimiz oturup ağladık.”

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