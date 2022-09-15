Berhan Şimşek'e 'Militan' davasında 6 bin TL para cezası

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İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Berhan Şimşek katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu.

MÜTALAADA 2 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında Berhan Şimşek'in 'Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama' suçunu işlediğini bildirdi. Şimşek’in üzerine atılı suçtan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

AVUKATI BERAATİNİ TALEP ETTİ

Berhan Şimşek'in avukatı mütalaaya karşı savunmasında, müvekkilinin üzerine atılı suçu işlemediği belirterek beraatini talep etti.

ŞİMŞEK'E 6 BİN LİRA ADLİ PARA CEZASI

Mahkeme sanık Berhan Şimşek'e üzerine atılı suçtan 6 ay hapis cezasına hükmetti. Heyet, Şimşek'in geçmişi ve maddi durumunu göz önüne alarak, hapis cezasını adli para cezasına çevirdi. Şimşek'e 6 bin TL adli para cezası verildi. Mahkeme hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına yer olmadığına da hükmetti.

İDDİANAME

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Sanık Berhan Şimşek'in söz konusu programdaki konuşmalarında 'militan' kelimesinin 'Yasa dışı yollarla mücadele eden, savaşan ve bir siyasal örgütün etkin üyesi' anlamını taşıdığı vurgulandı. İddianamede, Şimşek'in katıldığı televizyon programında söylediği bu sözlerin Türkiye Cumhuriyeti devletini ve devletin yargı organlarını aşağılama suçunu oluşturduğu belirtildi. İddianamede, Şimşek'in 'Türkiye Cumhuriyeti devleti, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu.