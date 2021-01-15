Bergama'da yüksek kesimler karla kaplandı

Bergama'da, saat 02.00 sıralarında, yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Özellikle Yuntdağı, Gökbeyli, Madra ve Kozak bölgelerinde kar etkili oldu. Kar kalınlığı bazı kesimlerde 10 santimetreyi buldu. Evlerin çatıları ve ağaçların üzerleri karla kaplandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kırsal mahallelere ulaşımın aksamaması için yollarda tuzlama ve kar küreme çalışması yapıyor.