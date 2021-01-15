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Gündem
Oben ULU/ BERGAMA (İzmir), (DHA)
Haber Giriş: 15.01.2021 - 17:07 | Son Güncelleme:

Bergama'da yüksek kesimler karla kaplandı

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Bergama'da yüksek kesimler karla kaplandı
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İZMİR'in Bergama ilçesinde, yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yüksek kesimlerdeki mahallelere ulaşımın kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmasına aralıksız devam ediyor.

Bergama'da, saat 02.00 sıralarında, yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Özellikle Yuntdağı, Gökbeyli, Madra ve Kozak bölgelerinde kar etkili oldu. Kar kalınlığı bazı kesimlerde 10 santimetreyi buldu. Evlerin çatıları ve ağaçların üzerleri karla kaplandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kırsal mahallelere ulaşımın aksamaması için yollarda tuzlama ve kar küreme çalışması yapıyor.

Bergamada yüksek kesimler karla kaplandı

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