Bergama'da orman yangını: Kontrol altında

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Bergama'nın Yukarıkırıklar Mahallesi'ndeki ormanda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Yükselen dumanları gören mahalleli, orman ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter ve 2 uçak ile havadan 10 arazöz ve orman işçileriyle de karadan müdahale edildi.
KONTROL ALTINDA
İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle 2 saatte kontrol altına alındı. Yangından 1.5 hektar alanın etkilendiği belirtildi.