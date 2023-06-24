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Bergama'da orman yangını: Kontrol altında

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#Yangın#Orman Yangını#Bergama
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2023 14:09

İzmir'in Bergama ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi, yangın müdahaleyle 2 saatte kontrol altına alındı.

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Bergama'nın Yukarıkırıklar Mahallesi'ndeki ormanda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Yükselen dumanları gören mahalleli, orman ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter ve 2 uçak ile havadan 10 arazöz ve orman işçileriyle de karadan müdahale edildi.

KONTROL ALTINDA

İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle 2 saatte kontrol altına alındı. Yangından 1.5 hektar alanın etkilendiği belirtildi.

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#Yangın#Orman Yangını#Bergama

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