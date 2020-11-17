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Oben ULU / BERGAMA (İzmir), (DHA)
Haber Giriş: 17.11.2020 - 14:59 | Son Güncelleme:

Bergama'da evde kaçak kazı yapan 6 kişiye suçüstü

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Bergama'da evde kaçak kazı yapan 6 kişiye suçüstü
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İZMİR'in Bergama ilçesinde, bir evde kaçak tarihi eser kazısı yaptıkları belirlenen 6 kişi suçüstü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Zeytindağ Mahallesi, Tayfur Evren Sağlık Sokağı'ndaki bir evde kaçak tarihi eser kazısı yapıldığı ihbarını aldı. Ekiplerce adrese düzenlenen operasyonda, evin mutfak bölümünde 1,5 metre genişliğinde 18 metre derinliğinde çukur kazdıkları saptanan 6 kişi suçüstü yakalandı. Şüphelilerin kaçak kazıda kullandıkları belirlenen 2 kazma, 1 calaskar, 2 kürek, 3 uzatma kablosu, 1 çekiç ve 5 sepete el konuldu. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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