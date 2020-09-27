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DHA
Haber Giriş: 27.09.2020 - 21:18 | Son Güncelleme:

Bergama'da başlamış İvrindi'ye sıçramıştı! 100 hektar orman kül oldu

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Bergama'da başlamış İvrindi'ye sıçramıştı! 100 hektar orman kül oldu
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İzmir’in Bergama ilçesinde başlayan rüzgarın etkisiyle büyüyerek, Balıkesir’in İvrindi ilçesindeki ormanlık alana da sıçrayan yangının bilançosu ortaya çıktı. 8 saatte kontrol altına alınan yangında 25 hektarı Bergama’da, kalanı ise İvrindi’de olmak üzere toplam 100 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Bergama’nın kırsal Oruşlar Mahallesi Madra mevkisinde dün saat 18.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yol kenarında başladığı belirlenen yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 24 arazöz, 13 su ikmal aracı ve 5 dozerle müdahale edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ise yangın söndürme çalışmalarına 4 arazöz ve 4 su ikmal aracı ile destek verdi. Arazinin sarp olması ve sık ormandan oluşması, söndürme çalışmalarını zorlaştırdı. Karaçam ağaçları ile kaplı ormanlık alandaki alevlere, havanın karanlık olması ve şiddetli rüzgar nedeniyle havadan müdahale edilemeyince yangın büyüyerek, Balıkesir’in İvrindi ilçesi sınırlarındaki ormanlık alana da sıçradı. Bunun üzerine Balıkesir’den de 6 arazöz, söndürme çalışmalarına katıldı. Alevler, 8 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Günün ilk ışıkları ile birlikte 2 söndürme uçağı ve 4 helikopterin de katılımıyla soğutma çalışması yapılarak yangın tamamen söndürüldü. Yangında, ilk belirlemeye göre 25 hektarı Bergama, 75 hektarı da Balıkesir’de olmak üzere toplam 100 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi. Yangında, ayrıca başta kaplumbağalar olmak üzere çok sayıda hayvanın da telef olduğu belirtildi.

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