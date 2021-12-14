Berfin’in yolu

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Berfin Özek, bir süre Casim Ozan Çeltik’le arkadaşlık etti. Ancak ayrılmak isteyince tehditler başladı. Çeltik, 15 Ocak 2019 günü dershaneden çıkan Berfin’in yolunu kesti ve yüzüne kezzap fırlattı.

Berfin’in yüzü neredeyse erimiş, vücudunun üst kısmında ağır yanıklar meydana gelmişti. Sağ gözünü tamamen kaybetmiş, sol gözünde de ağır görme bozuklukları oluşmuştu.

Casim Ozan Çeltik yakalanıp tutuklandı.

Kadın dernekleri de ilk günden itibaren Berfin’in yanında oldu. Davasına gönüllü avukatlar bakmaya başladı. Casim Ozan Çeltik’e kasten öldürmeye teşebbüs suçundan dava açıldı. Ancak kimsenin bilmediği bir şey, Berfin ile Casim Ozan Çeltik’in cezaevinden mektuplaşmalarıydı.

İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Casim Ozan Çeltik’e 7 Ocak 2020 günü, 13 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Berfin duruşma çıkışı “Çektiğimiz acıların karşılığı bu değil. Sanığın cezaevinden çıkma ihmali var. Biz bu korkuyla nasıl yaşayacağız? En ağır cezaya çarptırılmasını istiyorum” dedi.

DİLEKÇE VERİP AFFETTİ

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Berfin 2020 Nisan’da İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne bir dilekçeyle başvurup Çeltik’i affettiğini, şikayetini geri çektiğini yazdı. Ardından da Casim Ozan Çeltik’in ailesinin evine yerleşti.

Berfin gönüllü avukatlarının tümünü azletti. Avukatlarıyla yazışmada “Ben hakkımı helal ettim ona. Onu seviyorum, o da beni çok seviyor” dedi.

İstinaf Mahkemesi, 23 Eylül 2020 günü, Berfin’in avukatları herhangi bir başvuru yapmadığı için İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararını onadı.

Berfin 2020’nin Kasım ayında bir kez daha açıklama yaparak şikayetini geri çektiği için pişman olduğunu söyledi.

Casim Ozan Çeltik birkaç hafta önce kapalı cezaevinde geçireceği süreyi doldurdu. Açık cezaevine gitmesi gerekiyordu. Ancak açık cezaevlerindekiler pandemi nedeniyle 31 Mayıs 2022’ye kadar izinli sayıldıkları için salıverildi.

BABA: BİZDEN HABERSİZ EVLENDİ



BERFİN’in Hatay’da yaşayan babası Yaşar Özek, kızının evliliğiyle ilgili şunları söyledi: “Kızım bizden habersiz evlendi. Onun için yıllarca mücadele verdim. Berfin’in binlerce seveni vardı. Yüzü yaralandığında ona destek olan insanlar bize ulaştı. Kızıma sahip çıktılar. Avukatlar bizi mahkemelerde savundu. Bütün emeklerimiz boşa gitti. Ona hakkımı helal etmiyorum. Şu anda ben bile kızıma telefonla ulaşamıyorum. Telefonu kapalı.”

HUKUKÇU GÖRÜŞÜ: ŞİKÂYETLE İLGİLİ DEĞİL

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Avukat Ramazan Erdoğan: “Sanık istinafın onaylamasıyla hükümlü konumuna geçti. Hükümlü konumunda da tutuklu kaldığı süreler gözetilince kapalı cezaevinde geçirmesi gereken süreyi tamamlayıp açık cezaevine çıkmaya hak kazanmıştır. Pandemi nedeniyle hükümlüler 31 Mayıs 2022 tarihine kadar izinli sayılıyorlar. Sanığın tahliyesinin, şikayetten vazgeçmeyle ilgisi yok. Karar kesinleşmiştir. Bu şekilde de sanık açık cezaevine çıkarak fiilen de izin alarak evine dönmüştür. Pandemi olmasaydı açık cezaevinde infazına devam edecekti.”