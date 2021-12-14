Berfin’in yolu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Hava soğuyor, kar geliyor İstanbul için tarih belli olduHava soğuyor, kar geliyor! İstanbul için tarih belli oldu#Meteoroloji
Ünlü şarkıcı yaralandı Feci kaza... Sevgilisi hayatını kaybettiÜnlü şarkıcı yaralandı! Feci kaza... Sevgilisi hayatını kaybetti#Gülçin Ergül
3-2nin ardından büyük tartışma İnanılmaz fark...3-2'nin ardından büyük tartışma! İnanılmaz fark...#Fenerbahçe
Berfini bekleyen büyük tehlike Gülseren Budayıcıoğlu anlattıBerfin'i bekleyen büyük tehlike! Gülseren Budayıcıoğlu anlattı#Gülseren Budayıcıoğlu
Gece yarısı yangın faciası 4 çocuk feci şekilde can verdiGece yarısı yangın faciası! 4 çocuk feci şekilde can verdi#Yangın
Aman Nureddin Bey aman... Biliyorum niyetiniz iyi ama...Aman Nureddin Bey aman... Biliyorum niyetiniz iyi ama...#Nureddin Nebati
330dan fazla kadını istismar etmişti... Rekor ceza330'dan fazla kadını istismar etmişti... Rekor ceza#ABD
Ekmekten plastik ürettiler Seri üretim 2022deEkmekten plastik ürettiler! Seri üretim 2022'de#Plastic Move
Nureddin Nebati başaracağına inanıyorNureddin Nebati başaracağına inanıyor#Nureddin Nebati
Güntekin Onayın Fenerbahçe şaşkınlığıGüntekin Onay'ın Fenerbahçe şaşkınlığı#Fenerbahçe
Bakan Dönmez CNN TÜRKte duyurdu Karadeniz gazı 2023te evlerdeBakan Dönmez CNN TÜRK'te duyurdu! Karadeniz gazı 2023'te evlerde#Fatih Dönmez
Gizemli sevgilinin kimliği belli olduGizemli sevgilinin kimliği belli oldu#Burcu Esmersoy
Bülent Ersoyu benzincide keşfettim'Bülent Ersoy'u benzincide keşfettim'#Ateşböceği Ercan
Eski sevgiliye katilden çok cezaEski sevgiliye katilden çok ceza#Melek Aslan
Lüks sitede dehşet anları Asansörde tecavüz etmeye çalıştıLüks sitede dehşet anları! Asansörde tecavüz etmeye çalıştı#Lüks Site
HABERLERGündem Haberleri

Berfin’in yolu

#Berfin Özek#Hatay#Casim Ozan Çeltik
Berfin’in yolu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde Berfin Özek (21), 2 yıl önce yüzüne asit dökmesi sonucu yüzünden yaralanmasına neden olan eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik (23) ile evlenmesi dikkat çekmişti. İşte Türkiye'nin günlerce konuştuğu olayın an an gelişimi...

Haberin Devamı

Berfin Özek, bir süre Casim Ozan Çeltik’le arkadaşlık etti. Ancak ayrılmak isteyince tehditler başladı. Çeltik, 15 Ocak 2019 günü dershaneden çıkan Berfin’in yolunu kesti ve yüzüne kezzap fırlattı.

Berfin’in yüzü neredeyse erimiş, vücudunun üst kısmında ağır yanıklar meydana gelmişti. Sağ gözünü tamamen kaybetmiş, sol gözünde de ağır görme bozuklukları oluşmuştu.

Casim Ozan Çeltik yakalanıp tutuklandı.

Kadın dernekleri de ilk günden itibaren Berfin’in yanında oldu. Davasına gönüllü avukatlar bakmaya başladı. Casim Ozan Çeltik’e kasten öldürmeye teşebbüs suçundan dava açıldı. Ancak kimsenin bilmediği bir şey, Berfin ile Casim Ozan Çeltik’in cezaevinden mektuplaşmalarıydı. 

İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Casim Ozan Çeltik’e 7 Ocak 2020 günü, 13 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Berfin duruşma çıkışı “Çektiğimiz acıların karşılığı bu değil. Sanığın cezaevinden çıkma ihmali var. Biz bu korkuyla nasıl yaşayacağız? En ağır cezaya çarptırılmasını istiyorum” dedi.

DİLEKÇE VERİP AFFETTİ

Haberin Devamı

Berfin 2020 Nisan’da İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne bir dilekçeyle başvurup Çeltik’i affettiğini, şikayetini geri çektiğini yazdı. Ardından da Casim Ozan Çeltik’in ailesinin evine yerleşti.

Berfin gönüllü avukatlarının tümünü azletti. Avukatlarıyla yazışmada “Ben hakkımı helal ettim ona. Onu seviyorum, o da beni çok seviyor” dedi.

İstinaf Mahkemesi, 23 Eylül 2020 günü, Berfin’in avukatları herhangi bir başvuru yapmadığı için İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararını onadı. 

Berfin 2020’nin Kasım ayında bir kez daha açıklama yaparak şikayetini geri çektiği için pişman olduğunu söyledi.

Casim Ozan Çeltik birkaç hafta önce kapalı cezaevinde geçireceği süreyi doldurdu. Açık cezaevine gitmesi gerekiyordu. Ancak açık cezaevlerindekiler pandemi nedeniyle 31 Mayıs 2022’ye kadar izinli sayıldıkları için salıverildi. 

 

BABA: BİZDEN HABERSİZ EVLENDİ

BERFİN’in Hatay’da yaşayan babası Yaşar Özek, kızının evliliğiyle ilgili şunları söyledi: “Kızım bizden habersiz evlendi. Onun için yıllarca mücadele verdim. Berfin’in binlerce seveni vardı. Yüzü yaralandığında ona destek olan insanlar bize ulaştı. Kızıma sahip çıktılar. Avukatlar bizi mahkemelerde savundu. Bütün emeklerimiz boşa gitti. Ona hakkımı helal etmiyorum. Şu anda ben bile kızıma telefonla ulaşamıyorum. Telefonu kapalı.”

HUKUKÇU GÖRÜŞÜ: ŞİKÂYETLE İLGİLİ DEĞİL

Haberin Devamı

Avukat Ramazan Erdoğan: “Sanık istinafın onaylamasıyla hükümlü konumuna geçti. Hükümlü konumunda da tutuklu kaldığı süreler gözetilince kapalı cezaevinde geçirmesi gereken süreyi tamamlayıp açık cezaevine çıkmaya hak kazanmıştır. Pandemi nedeniyle hükümlüler 31 Mayıs 2022 tarihine kadar izinli sayılıyorlar. Sanığın tahliyesinin, şikayetten vazgeçmeyle ilgisi yok. Karar kesinleşmiştir. Bu şekilde de sanık açık cezaevine çıkarak fiilen de izin alarak evine dönmüştür. Pandemi olmasaydı açık cezaevinde infazına devam edecekti.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Berfin Özek#Hatay#Casim Ozan Çeltik

BAKMADAN GEÇME!

1983 ya da 1984 lise yılları... En çirkin olan benim

1983 ya da 1984 lise yılları... 'En çirkin olan benim'

#Demet Akalın
Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu!

#Ünlülerin Gençlik Fotoğrafları
Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın