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Gündem
Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)
Haber Giriş: 24.04.2020 - 16:13,Son Güncelleme:

Berfin'in kahreden ölümü

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Berfin'in kahreden ölümü
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MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde Diyar Ö., tartıştığı kişinin evini basıp, dış kapıya pompalı tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların başına isabet ettiği Berfin Çalgıcı (15), yaşamını yitirdi.

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  • Tartıştığı kişinin evinin kapısına ateş açtı; 15 yaşındaki Berfin öldü
  • Tartıştığı kişinin evinin kapısına ateş açtı; 15 yaşındaki Berfin öldü
  • Tartıştığı kişinin evinin kapısına ateş açtı; 15 yaşındaki Berfin öldü
  • Tartıştığı kişinin evinin kapısına ateş açtı; 15 yaşındaki Berfin öldü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, sabah saatlerinde Kızıltepe ilçesinin kırsal Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Diyar Ö. ile ismi öğrenilemeyen kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından evine giden Diyar Ö., tüfeğini alıp çıktı.

Tartıştığı kişinin evini basan Diyar Ö., dış kapıya ateş açtı. Bu sırada kapının arkasında bulunan Berfin Çalgıcı, başından vuruldu. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Berfin Çalgıcı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Berfin'in cansız bedeni, morga kaldırılırken, Diyar Ö. gözaltına alındı.

EVİNİ ATEŞE VERDİLER

Berfin'in ölüm haberinin ardından yakınları, Diyar Ö.'nün evini ateşe verdi. Çağırılan itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. 

Güvenlik güçleri, olayların daha fazla büyümemesi için her iki ailenin evinin çevresinde önlem aldı.

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