Berfin Özek’in babası: Herkese ihanet etti

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HATAY’ın İskenderun ilçesinde 21 yaşındaki Berfin Özek’in iki sene önce kendisine asitli saldırıda bulunan ve yüzünün yanmasına sebep olan eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik ile evlenmesi herkeste şok etkisi yarattı.

Kanal D’de yayınlanan ve Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın sunduğu ‘Neler Oluyor Hayatta?’ programına dün sabah telefonla bağlanan Berfin’in babası Yaşar Özek, evliliği sosyal medyadan öğrendiğini söyledi. Berfin’le son görüşmesini anlatan Yaşar Özek, “En son Berfin ‘Gideceğim’ diye tutturuyordu. İkna ettiğimi sandım ama maalesef. Bana ‘Tamam baba, sen ne diyorsan o olacak’ dedi ama yine de bildiğini okudu” dedi.

‘KIZIM DEMEYECEĞİM’

Özek, “Sadece bana, annesine ve ailesine değil bütün sevenlerine ihanet etti. Bundan sonra yanında değilim” ifadelerini kullandı. Baba Özek, Berfin’in evlenmeden önce 5-6 ay erkek arkadaşının evinde kaldığını sonra pişman olup özür dilediğini anlatarak, “Bundan sonra kızım demeyeceğim, onu gördüğüm gün yüzüne tüküreceğim. Benim bundan sonra Berfin diye bir kızım yok. Bunu nasıl yapar? Onu öldürmek isteyen adamla nasıl evlenir? Aylarca gözyaşı döktüm. Lanet olsun nasıl yapar bunu?” dedi.