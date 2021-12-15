Berfin Özek’in babası: Herkese ihanet etti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Orantısız fiyat artışları, kur dalgalanmaları Türkiyenin kaderi olamazCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Orantısız fiyat artışları, kur dalgalanmaları Türkiye'nin kaderi olamaz'#Fuat Oktay
Kerem Aktürkoğluna La Liga devi talip oldu Devre arasında 14 milyon Euroya...Kerem Aktürkoğlu'na La Liga devi talip oldu! Devre arasında 14 milyon Euro'ya...#Galatasaray
Koronayı bilen Bill Gatesten flaş iddia... Çok konuşulacak 2022 açıklamasıKoronayı bilen Bill Gates'ten flaş iddia... Çok konuşulacak 2022 açıklaması#Bill Gates
KYK burs ve kredi sonuçları açıklandıKYK burs ve kredi sonuçları açıklandı! #KYK
Kış şartları için iki önemli uyarı Bakan Koca tedbir çağrısını yinelediKış şartları için iki önemli uyarı! Bakan Koca tedbir çağrısını yineledi#Koronavirüs
Meteoroloji saat verdi ve uyardı İstanbul için sarı kodlu çağrıMeteoroloji saat verdi ve uyardı! İstanbul için sarı kodlu çağrı#Meteoroloji
Milyonların gözü asgari ücrette Hesaplamalar devam ediyor İşte son durum...Milyonların gözü asgari ücrette! 'Hesaplamalar devam ediyor' İşte son durum...#Asgari Ücret
Omicron varyantı için neden üçüncü doza gerek varOmicron varyantı için neden üçüncü doza gerek var?#Omicron
Görüntüler infial yaratmıştı Genç kadın, asansörde yaşadığı dehşeti anlattıGörüntüler infial yaratmıştı! Genç kadın, asansörde yaşadığı dehşeti anlattı#Esenyurt
Çorumda ele geçirildi Altın kaplama sandığın gizemiÇorum'da ele geçirildi! Altın kaplama sandığın gizemi#Altın Kaplama
Beslenme mi genetik mi: İnsanların boyları her geçen yıl neden uzuyorBeslenme mi genetik mi: İnsanların boyları her geçen yıl neden uzuyor?#Çocuk Beslenmesi
İzmirde ele geçirildi Görenler gözlerine inanamadıİzmir'de ele geçirildi! Görenler gözlerine inanamadı#İzmir
Otomotiv devinden flaş karar Tedarik sorunu onu da vurdu...Otomotiv devinden flaş karar! Tedarik sorunu onu da vurdu...#Toyota
Baba Vanganın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte dünyayı bekleyen 6 felaket...Baba Vanga'nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte dünyayı bekleyen 6 felaket...#BABA Vanga
Sevgilim benden o kadar da uzun değilSevgilim benden o kadar da uzun değil!#Zendaya
HABERLERGündem Haberleri

Berfin Özek’in babası: Herkese ihanet etti

#Berfin Özek#Evlilik#Babası
Berfin Özek’in babası: Herkese ihanet etti

Berfin Özek’in, kendisine asitli saldırıda bulunan ve yüzünü yakan eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik ile evlenmesinin yankıları sürüyor. Berfin’in bu kararı, en çok da ailesinde şok etkisi yarattı. Baba Yaşar Özek, “Sadece ailesine değil bütün sevenlerine ihanet etti” dedi.

Haberin Devamı

HATAY’ın İskenderun ilçesinde 21 yaşındaki Berfin Özek’in iki sene önce kendisine asitli saldırıda bulunan ve yüzünün yanmasına sebep olan eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik ile evlenmesi herkeste şok etkisi yarattı.

Kanal D’de yayınlanan ve Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın sunduğu ‘Neler Oluyor Hayatta?’ programına dün sabah telefonla bağlanan Berfin’in babası Yaşar Özek, evliliği sosyal medyadan öğrendiğini söyledi. Berfin’le son görüşmesini anlatan Yaşar Özek, “En son Berfin ‘Gideceğim’ diye tutturuyordu. İkna ettiğimi sandım ama maalesef. Bana ‘Tamam baba, sen ne diyorsan o olacak’ dedi ama yine de bildiğini okudu” dedi.

Berfin Özek’in babası: Herkese ihanet etti

‘KIZIM DEMEYECEĞİM’

Özek, “Sadece bana, annesine ve ailesine değil bütün sevenlerine ihanet etti. Bundan sonra yanında değilim” ifadelerini kullandı. Baba Özek, Berfin’in evlenmeden önce 5-6 ay erkek arkadaşının evinde kaldığını sonra pişman olup özür dilediğini anlatarak, “Bundan sonra kızım demeyeceğim, onu gördüğüm gün yüzüne tüküreceğim. Benim bundan sonra Berfin diye bir kızım yok. Bunu nasıl yapar? Onu öldürmek isteyen adamla nasıl evlenir? Aylarca gözyaşı döktüm. Lanet olsun nasıl yapar bunu?” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Berfin Özek#Evlilik#Babası

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: Koronavirüsü bilen Bill Gatesten flaş tahmin... Çok konuşulacak 2022 öngörüsü

Son dakika: Koronavirüsü bilen Bill Gates'ten flaş tahmin... Çok konuşulacak 2022 öngörüsü

#Bill Gates
İstanbulun keşfedilmeyen Drogbaları... Sokakta yatanlar bile var...

İstanbul'un keşfedilmeyen Drogba'ları... 'Sokakta yatanlar bile var...'

#Yabancı Futbolcular
İngiltere Kraliyet Ailesi bu evlerde yaşıyor İşte o evlerin değerleri...

İngiltere Kraliyet Ailesi bu evlerde yaşıyor! İşte o evlerin değerleri...

#İngiltere Kraliyet Ailesi

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: Koronavirüsü bilen Bill Gatesten flaş tahmin... Çok konuşulacak 2022 öngörüsü

Son dakika: Koronavirüsü bilen Bill Gates'ten flaş tahmin... Çok konuşulacak 2022 öngörüsü

#Bill Gates
İstanbulun keşfedilmeyen Drogbaları... Sokakta yatanlar bile var...

İstanbul'un keşfedilmeyen Drogba'ları... 'Sokakta yatanlar bile var...'

#Yabancı Futbolcular
İngiltere Kraliyet Ailesi bu evlerde yaşıyor İşte o evlerin değerleri...

İngiltere Kraliyet Ailesi bu evlerde yaşıyor! İşte o evlerin değerleri...

#İngiltere Kraliyet Ailesi