Berfin isminin anlamı nedir? Berfin ne demek?

Berfin kelime anlamı ile ilgili üç farklı açıklama bulunmaktadır. İsim genellikle hava koşulları ile ilişkilendirilmiştir.

Berfin İsminin Anlamı Nedir?

Bu açıklamaların tümünde Berfin için temiz, saf ve beyaz anlamlarına ulaşılabilmektedir. Bu kapsa isme ait tüm kelime manaları aşağıda listelenmiştir.

- Kar ile ilgili olan şey.

- Kardan yapılmış herhangi bir nesne ya da kimse.

- Kar gibi tertemiz ve bembeyaz olan kişi.

Berfin Ne Demek?

Berfin isminde olan kişiler; plancı, titiz ve detaycı bir kişiliğe sahiptir. Hayatlarının her noktasında bir hedef koyup, bu hedefe planlı bir biçimde ulaşmayı amaçlarlar. Belirsizlikten hiç haz etmeyen bu kişiler, hem iş hem de özel yaşamlarında oldukça prensipli hareket etmektedir. Ani kararlardan ya da büyük sürprizlerden hoşlanmazlar ve kontrolü elden bırakmayı asla istemezler.

Bu ismin etkisinde olanlar ikili ilişkilerde de planlarına sadık kalmaktadır. Bu kapsamda duygusal ilişki öncesinde nasıl biri istediklerine karar verirler. Kafalarındaki kişiye benzer bir insana rastladıklarında ise onu elde etmek için tüm yollara başvurmaktadırlar.

TDK Berfin Anlamı

Türk Dil Kurumu sözlüğünde Berfin kelimesinin anlamı ile alakalı herhangi bir açıklamaya yer verilmemektedir. Ancak Farsça anlamına bakılarak ve yaygın olarak günümüzde özellikle kız bebeklere isim olarak verilmektedir.