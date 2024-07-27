Berensu’yu ihmal mi öldürdü

Haberin Devamı

ANKARA Sincan’da 23 Temmuz günü 13 yaşındaki Berensu Bolat, bir arkadaşıyla birlikte sitedeki başka bir apartmanda yaşayan diğer arkadaşını ziyarete gitmek istedi. Apartmanın asansöründe mahsur kalan Bolat’ın durumu yakınlarına bildirmesi üzerine mahsur kalan çocukları kurtarmak için itfaiye ekipleri yönlendirildi. 5’nci ve 6’ncı katın arasında arızalanan asansörde yapılan kurtarma çalışması sırasında, Berensu bilinmeyen bir nedenden dolayı düşerek zemine çakıldı, hayatını kaybetti. Mahsur kalan diğer çocuk ise sağ kurtarıldı. İhmal iddiaları üzerine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 itfaiye görevlisi ve apartman yöneticisi hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında hazırlanan ön bilirkişi raporu dosyaya girdi.

Raporda, şüpheli itfaiye görevlilerinin olayda asli kusurlu oldukları, kurtarma çalışmaları sırasında gereken dikkat ve özeni göstermediklerinin belirtildiği öğrenildi. Raporda apartman yöneticisi olan şüpheli şahsın ise söz konusu asansörün bakım ve onarım sırasında üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmemesi nedeniyle tali kusurlu olduğu altı çizildi. Apartman yöneticisi gözaltına alındı.

Haberin Devamı

OLAYDA TUTUKLU YOK

Şüpheli yöneticisi ifadesi alındıktan sonra “yurtdışı çıkış yasağı ve belli günlerde imza” şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Alınan bilgilere göre, “Bilirkişi raporuna göre olayda kendilerine kusur izafe olunan şüpheli itfaiye görevlilerinin, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan görevli devlet memuru statüsünde olmaları ve ağır cezalık suçüstü hali bulunmaması sebebiyle haklarında 4483 sayılı Kanun (Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun) hükümlerine göre” valilikten soruşturma izni istendi. Soruşturma izni verilmesi halinde şüpheli itfaiye görevlileri hakkında soruşturma yapılması mümkün olacak. Berensu ile aynı asansörde sıkışan ve sağ kurtulan çocuğun da ifadesinde, itfaiye görevlilerinin yönlendirilmesi ile sağ kurtulduğunu anlattığı bildirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), olaya müdahale eden itfaiye personeli hakkında idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Haberin Devamı

Berensu Bolat, apartmanın 5’nci ve 6’ncı katının arasında arızalanan asansörde kaldı. Kurtarma çalışmasında düşerek feci şekilde can verdi.

AİLE İSYAN ETTİ: HİÇBİR GÜVENLİK ÖNLEMİ YOKTU

GENÇ kızın yakınları olayla ilgili olarak yaptıkları açıklamalarda kurtarma çalışmalarını eleştirerek, “Asansörde kalmışlar. İtfaiye gelmiş. 4 kişi hiçbir tedbir almadan kapıyı açmışlar. Asansör ortada kalıyor. Alttan almaya çalışıyorlar. Diğer çocuğu çıkartıyorlar. Bizim kıza gelince bırakıyorlar, aşağı düşüyor. Resmen cinayet, başka hiçbir şey değil. 13 yaşındaki bir kız çocuk nasıl aşağı düşer. Hiçbir şey yapmıyorsan bir kemer bağlayabilirsin. Hiçbir güvenlik önlemi yok” ifadelerini kullanmıştı.