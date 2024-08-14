Beren’in ölümü itfaiyenin elinden olmuş... Daha yeni ortaokuldan mezun olmuştu

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Ankara Sincan’da 13 yaşındaki Beren Su Bolat, 23 Temmuz’da evine 200 metre uzaklıktaki sınıf arkadaşının dairesine gitti. Beren ve arkadaşı 5 ve 6’ncı katlar arasında duran asansörde mahsur kaldı. İtfaiyenin çalışması sırasında Beren, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Beren’in ölümüne ilişkin 3 itfaiye görevlisi hakkında ‘taksirle ölüme neden olma’ suçlamasıyla adli soruşturma başlatıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, idari soruşturma kapsamında ise şef E.A. ile itfaiye erleri B.Y. ve B.B.’yi açığa aldı. İtfaiye görevlilerinin yargılanmasına başlanılması için Valilik izni bekleniyor.

BİLİRKİŞİ RAPORU: KAZA ÖNLENEBİLİRDİ

Olayla ilgili bilirkişi raporu hazırlandı. İhmaller zincirini ortaya koyan raporda, “Yaşanan kaza, alınacak güvenlik tedbirleri, dikkatli ve özenli davranış ile önlenebilirdi. İtfaiye görevlileri ise çocuğu kurtarma esnasında gerekli alan tedbirlerini almayarak, tehlikeli durumu kontrol altına almadan, tehlikeli davranış sergileyerek kazayı önlemek yerine kazaya neden olmuşlar. Kazanın meydana gelişindeki birinci ve temel neden, asansörde mahsur kalan 2 kişinin kurtarılması esnasında gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmaması, dikkatsiz ve özensiz davranılmasıdır. Asansör kabininin altında bulunan yaklaşık 80 santimetre boşluğa herhangi bir önlem alınmamış. Ayrıca 5. ve 6. kat seviyeleri arasında kalan asansörün kurtarma çalışması 6. katta yapılmalıydı” denildi. Raporda ayrıca, asansörün son bakım tarihi üzerinden 48 gün geçtiği, aylık bakım dönemi olan 30 gün süresinin 18 gün aşıldığı da belirtildi.

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‘İTFAİYENİN ISRARI YÜZÜNDEN...’

- Hürriyet’e konuşan Beren’in annesi Ayşegül Bolat, “Beni arayıp, ‘Anne asansörde mahsur kaldık’ diye telefon açtı. Birkaç dakika sonra tekrar aradığımda ‘Görevliler geldi, çıkartıyorlar bizi’ dedi. Bir iki dakika sonra arkadaşı telefona çıktı, ‘Ayşegül teyze Beren düştü’ deyince dünyam yıkıldı. İtfaiye yönlendirmiş, buradan sarkın biz seni tutarız diye. Ama tutmamışlar, kızım göz göre göre ölüme gitmiş. Hiçbir önlem almamışlar. Beren ile arkadaşı, ‘Bizi buradan almayın, 6. katta daha yakınız, oradan alın’ demişler. Ona rağmen 5. katta asansörün kapısını açıp oradan almaya çalışmışlar. Israrla o katta almaya çalışmışlar, bir kat yukarı çıkmamışlar. Burada sorumsuzluk var. Beren, işlerini yapmayan itfaiye görevlileri yüzünden öldü” dedi.

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‘ONLARA GÜVENMEYECEKSEK KİME GÜVENECEĞİZ’

- Öğretmen olan baba Yusuf Bolat ise “Bu ülke, pırıl pırıl geleceği olan bir kızını kaybetti. Çok başarılı bir çocuktu, 98 ortalama ile okulunu bitirdi. LGS sınavında 470 puan aldı. 22 Temmuz’da sınav sonuçları açıklanmıştı. Hangi liseyi seçeceğinin heyecanını yaşıyordu. Bir gün sonra ise 23 Temmuz’da böyle bir acı yaşadık. Bu bir ihmal değil, sorumsuzluk. Öğretmenim, 19 yıldır çocuklara şunu öğretiyorum, ‘Resmi kıyafetli, üniformalı insanlara güvenin. Bir olumsuzluk olduğunda onlara gidin’ diyorum. Benim kızım bunlara güvendi, sorumsuzlara güvenerek bunun bedelini ödedi. Bunlara da güvenemeyeceksek kime güvenceğiz. Kızım düştükten sonra zabıta bile kendi arasında ‘Eyvah biz ne yaptık’ diyor. Yanlarında malzemeleri yok, el fenerleri bile yanlarında yok. Bu kadar lakayıtlık, sorumsuzluk olur mu?” diye konuştu.

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