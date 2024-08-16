Beren’i itfaiyenin ‘5. kat ısrarı’ öldürmüş

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Kazaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda, “İtfaiye görevlilerinin gerekli alan tedbirleri almayarak, tehlikeli durumu kontrol altına almadan tehlikeli davranış sergileyerek kazayı önlemek yerine kazaya sebebiyet vermeleri yaşanan olayın ana unsurudur” denilmişti. Beren Su ile aynı asansörde mahsur kalan ve kurtarılan arkadaşı T.E.D.’nin ifadesi ortaya çıktı. T.E.D. ifadesinde yaşananları şöyle anlattı:

‘HAYATIMI TEHLİKEYE ATTIKLARI İÇİN ŞİKÂYETÇİYİM’

“5’inci kattan itfaiye erleri geldi, 3 kişi gördüm, kapıyı kısa sürede anahtar yardımıyla açtılar. Ben ve Beren, ‘Burası çok dar, buradan geçemeyiz,’ diye itfaiye erlerine söyledik. 6’ncı katı açarlarsa oradan daha rahat çıkabileceğimizi belirttik. İtfaiye erleri, tam anlamadığım bir sebepten dolayı 6’ncı katı açamayacaklarını söylediler. Halen ışıkların yanmasından dolayı itfaiyecilerin elektrik şalterlerini indirmediklerini ve bu sebepten asansörün tekrar kurtarma esnasında çalışıp bizi sıkıştırma ihtimalini göz önünde bulundurmadılar. İtfaiye ekipleri 5’inci kattaki boşluktan çıkmamızı söyledi. O sırada Beren’in korktuğunu ve yüzünün renginin sarardığını hatırlıyorum. Beren çıkmaya karar verdi. Sırtüstü yere uzanıp önce dışarıya ayaklarını sarkıtacak şekilde pozisyon aldı. İtfaiyeciler, Beren’e tam tersi, yüzüstü yatıp önce yine ayaklar dışarı gelecek şekilde pozisyon alıp aşağı doğru dışarı çıkmasını söyledi. Beren de bu dediklerini uyguladı, ardından Beren aşağı inerken ben de ayağa kalktım. İtfaiye erlerinin bu sırada Beren’i tutmaya çalışıp çalışmadığını ayakta olduğum için göremedim. Beren’in kabinden çıktığını gördüm ve Beren’in çığlık attığını duydum; çok şaşırmıştım ve korktum. Birkaç saniye sonra yere çarpma sesi duydum. ‘Beren’ diye bağırdım, ancak Beren’i ve boşluğu göremiyordum. İtfaiye erlerinin birkaç saniye kadar boşluğa baktıklarını gördüm. Hayatımı tehlikeye attıkları için şikâyetçiyim.”