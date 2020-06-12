Bereket kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Bereket kelimesi ile günlük hayatta pek çok kez karşılaşmak mümkündür. Fakat bereket kelimesi dilimize Arapçadan girmiş bir kelimedir. Eş anlamlısı ise bolluk kelimesidir.

Bereket Eş Anlamlısı

Eş anlamlı kelimeler yazılış ve okunuş bakımından farklı fakat anlam bakımından aynı kelimelerdir. Aynı anlamları barındırdığından birbirlerinin yerine kullanılabilirler. Eş anlamlı kelimeleri Türk Dil Kurumundan öğrenmek mümkündür. Bereket kelimesinin eş anlamlı kelimeleri birden fazladır. En çok kullanılan kelimesi bolluk kelimesidir. Bereket kelimesinin diğer eş anlamlı kelimeleri ise gürlük, olgunluk, artağanlık ve yağmur kelimeleri diyebiliriz.

Ayrıca bereket kelimesinin Türk Dil Kurumu anlamına bakıldığında şu tanımlamalar bulunmaktadır:

- Bolluk, gürlük, ongunluk, feyiz, feyezan

- Yağmur: Halk ağzında yağmur bereket anlamına gelmektedir.

- İyi ki, neyse ki, iyi bir rastlantı sonucunda: Bu tanımda bereket kelimesi zarf anlamında kullanılır.