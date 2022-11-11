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Berdan Mardini'nin amcasından şok suçlamalar

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#Berdan Mardini#Şahin Karademir#Berdan Mardini Amcası
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2022 21:48

Bardan Mardini'nin öz amcası Şahin Karademir, ünlü şarkıcı ile ilgili skandal niteliğinde iddialar ortaya attı. Amca Karademir, yeğeni Berdan Mardini tarafından dolandırıldığını ve 15 kişi tarafından Avcılar'daki evinin önünde dövdürüldüğünü iddia etti. Kanal D Haber'den İbrahim Konar'ın özel haberi...

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Ünlü türkücü Berdan Mardini'nin öz amcası Şahin Karademir, yeğeni tarafından dolandırıldığını ve Mardini'nin azmettirdiği kişiler tarafından dövüldüğünü iddia etti. Ünlü türkücü Berdan Mardini'nin öz amcası Şahin Karademir, yeğeni tarafından dolandırıldığını ve Mardini'nin azmettirdiği kişiler tarafından dövüldüğünü iddia etti. 

Amca ve yeğenin arasının ticaret nedeniyle açılması sonrası amca Karademir, yeğeni Mardini'den şikayetçi oldu. "5 yılda bitirdiğim projeyi ona verdim, yeniden kurdum ama peşimi bırakmıyor. Beni öldürmek istiyor." diyen Karademir, "Berdan Mardini Karademir'e, nitelikli dolandırıcılıktan dava açtım, beni tehdit ediyor ve 'seni öldüreceğim.' diyor." şeklinde konuştu. 2,5 milyon lira değerindeki gayrimenkullerinin, Mardini'nin elinde olduğunu iddia eden amca, "Benim kapıma ondan dolayı 6,5 milyon lira haciz geldi." ifadelerini kullandı.

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ŞİKAYET SONRASI 15 KİŞİYLE DARP!

Ticari anlaşmazlıklar ve dolandırıcılık iddiaları sonrası Mardini hakkında şikayette bulunan Şahin Karademir, şikayetin ardından Avcılar'daki evinin önünde 15 kişinin saldırısına uğradı. Kardemir, saldırı için gelen şahısların saldırı sırasında "Göreceksin sen! Berdan Mardini'nin kredi çekmesine izin vermeyeceksin ha?" ifadelerini kullandığını söyledi. 

Saldırıda Şahin Karademir'in eşi Elvan Karademir ve kuzeni Erol Karademir de yaralanırken, üçü de saldırganlar ile Bardan Mardini'den şikayetçi oldular. Saldırıya ilişkin konuşan Elvan Karademir, "11 yaşındaki çocuğumun gözleri önünde, babasına defalarca vurdular" diye konuştu. 

Olay sonrası saldırganlar, olay yerine geldikleri araçları bıraktı ve koşarak uzaklaştılar. Söz konusu araçların içinde ise av bıçağı, balta ve döner bıçağı bulundu. 

Söz konusu iddialara ilişkin türkücü Berdan Mardini'den henüz bir açıklama gelmedi. 

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#Berdan Mardini#Şahin Karademir#Berdan Mardini Amcası

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