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Gündem
Ayşegül USTA / İSTANBUL
Haber Giriş: 10.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Berberoğlu’nun fezlekesi bakanlıkta

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
Berberoğlu’nun fezlekesi bakanlıkta
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CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında Anayasa Mahkemesi’nin 2’nci kez verdiği ‘hak ihlali’ kararının ardından yeniden yargılanma talebini kabul eden İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için hazırladığı fezlekeyi Adalet Bakanlığı’na gönderdi.

TBMM’ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığı’na gönderilen fezlekede, yargılamanın devamının TBMM’nin Berberoğlu’nun dokunulmazlığını kaldırma kararına bağlı olduğu belirtildi.

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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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