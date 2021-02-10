Ayşegül USTA / İSTANBUL
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Berberoğlu’nun fezlekesi bakanlıkta
CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında Anayasa Mahkemesi’nin 2’nci kez verdiği ‘hak ihlali’ kararının ardından yeniden yargılanma talebini kabul eden İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için hazırladığı fezlekeyi Adalet Bakanlığı’na gönderdi.
TBMM’ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığı’na gönderilen fezlekede, yargılamanın devamının TBMM’nin Berberoğlu’nun dokunulmazlığını kaldırma kararına bağlı olduğu belirtildi.
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