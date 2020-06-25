Berberoğlu’nun başvurusu AYM Genel Kurulu’na sevk

AYM 2. Bölümü, Berberoğlu’nun bireysel başvurusunu AYM Genel Kurulu’na sevk etti. Berberoğlu’na, MİT TIR’ları davasında, “siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgilerini açıklamaktan” verilen 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtay’da onanarak kesinleşmişti. Berberoğlu, yargılama sürecinde tutukluluğunun hukuksuz olduğu iddiasıyla AYM’ye başvurmuştu.

SİYASİ FAALİYET VE KİŞİ HÜRRİYETİ HAKKI

Berberoğlu ‘seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile iddia tanığının duruşmada hazır edilmemesi nedeniyle tanık sorgulama hakkının ihlal edildiğini’ savunmuştu. Başvuru AYM Genel Kurulu’nda görüşülüp karara bağlanacak.