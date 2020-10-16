Berberoğlu’nun avukatları itiraz etti

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, Adana ve Hatay’da Ocak 2014’te durdurulan MİT TIR’larına ait görüntülerin yayınlanmasıyla ilgili davada 5 yıl 10 ay hapis cezası aldı. Ceza kesinleşince de milletvekilliği düşürüldü. Anayasa Mahkemesi, Enis Berberoğlu’nun başvurusu üzerine dosyayı görüşerek ‘hak ihlali’ olduğu kararı aldı. Dava dosyası yeniden İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkeme ‘yeniden yargılamaya yer yok’ kararı verdi.

‘KARARDAN DÖNME’ TALEBİ

Enis Berberoğlu’nun avukatları Yiğit Acar ve Murat Ergün dün mahkemenin kararına bir üst mahkemeye başvurarak itiraz etti. Avukatlar İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne de dilekçe vererek, ‘yeniden yargılamaya yer yok’ kararından dönülmesini talep etti. Dilekçede, mahkemenin bu karardan dönmemesi halinde itirazın değerlendirilmesi için dosyanın İstanbul 15’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesi istendi. Kararından dönmeyen İstanbul 14’üncü Ağır Ceza, Berberoğlu’nun avukatlarının itirazının değerlendirilmesi için dosyayı İstanbul 15’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.