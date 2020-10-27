Berberoğlu’ndan AYM’ye ikinci başvuru

Durdurulan MİT TIR’ları görüntülerini Cumhuriyet Gazetesi’ne verdiği iddiasıyla yargılandığı davada 5 yıl 10 ay hapse mahkûm olan ve milletvekilliği düşürülen Berberoğlu’nun bireysel başvurusu üzerine AYM, ihlal ve yeniden yargılamaya karar vermişti. İhlal kararının ardından İstanbul 14. Ağır Ceza Mah kemesi “yeniden yargılamaya yer olmadığına” hükmetmişti. Berberoğlu’nun avukatları bir üst mahkeme sıfatıyla İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ne itiraz etmişti. İtirazı değerlendiren İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi “karar verilmesine yer olmadığına...” diyerek, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ni adres göstermişti. Bunun üzerine Berberoğlu’nun avukatları Murat Ergün ve Yiğit Acar, dün ikinci kez AYM’nin kapısını çaldı. Ergün, başvurunun ardından “Biz keyfi uygulamalar karşısında ikinci kez Anayasa Mahkemesi’ne başvurmak zorunda kaldık” dedi. AYM, iki yıl önce Mehmet Altan ve Şahin Alpay’ın, “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı” ve “ifade ve basın özgürlüklerinin” ihlal edildiğine oy çokluğu ile karar vermişti. Alpay hakkında İstanbul 13. Ağır Ceza, Altan hakkında ise 26. Ağır Ceza Mahkemesi tutukluluğun devamına hükmetmişti. Alpay ikinci kez AYM’ye başvurmuştu. AYM, Alpay’ın ikinci başvurusu üzerine verdiği ihlal kararında bir ilke imza atarak, tahliye istemişti. İkinci ihlalin ardından Alpay “ev hapsiyle” tahliye edilmişti.