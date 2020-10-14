Berberoğlu'na ‘yeniden yargılamaya yer yok’ kararı

Adana ve Hatay’da Ocak 2014’te durdurulan MİT TIR’larına ait görüntülerin yayınlanmasına ilişkin 5 yıl 10 ay hapis cezası kesinleşen ve milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu hakkında Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) ‘hak ihlali’ kararı, yeniden yargılama yapılması için İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi ise yeniden yargılama yapılmasına yer olmadığına ve mahkemelerince 14 Haziran 2017 tarihli hükmün aynen ifasına (yerine getirme) karar verdi. Mahkeme, AYM’nin Berberoğlu’nun yeniden yargılanması ve hemen durma kararının mahkemelerinin görev ve yetki alanına müdahale olduğunu savundu. Kararda özetle şunlara yer verildi: “AYM’nin hak ihlali talebindeki görevi, mevcut yargılama dosyasındaki ihlali tespit etmek ve daha sonra ihlalin nasıl kaldırılacağı ya da durdurulacağı konusunda mahkemeye yol göstermektir. AYM tarafından başvurucu hakkında seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiğine karar verilmekle birlikte ihlalin ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılması ve mahkememizce durma kararı verilmesi gerektiğine dair yol gösterme işlemi yapılmamıştır. Anayasa Mahkemesi ihlal kararının tespitinden sonra hiçbir şekilde yerindelik denetimi yapamayacaktır. Mevcut AYM kararı, başvurucu hakkında daha önceden verilmiş olan Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi’nin 20 Eylül 2018 tarihli kararı ile kesinleşen hapis cezasına ilişkin, başvurucunun hak ihlali tespit ettikten sonra yerindelik denetimi yapılacak şekilde mahkememize yeniden yargılama kararı verilmesi ve hemen durma kararı verilmesine dair vermiş olduğu karar, mahkememizin görev ve yetki alanı içerisinde verilmiş olan karara müdahaledir. AYM kararında, hak ihlali tespit edildikten sonra bu ihlalin ortadan kaldırılmasına ilişkin yapılması gerekenlere hükmedilirken yeniden yargılama kararı ve durma kararı verilmesi tamamen yerindelik denetimi kapsamındadır.”

AYM HÜKMÜ KALDIRMADI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anayasa Mahkemesi’nin Enis Berberoğlu’na ilişkin “Hak ihlali var” kararını yorumlarken “Dikkatle okunduğunda, kesin hükmü iptal ettiğine veya ortadan kaldırdığına dair bir ifade, bir hüküm yok” dedi. Şentop milletvekilliğinin iadesi içinse “Onun için biraz erken, onu konuşmaya” yanıtı verdi.

KİME GİDECEĞİZ O ZAMAN?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kararla ilgili TBMM’de gündem dışı konuşma yaptı: “Anayasa Mahkemesi’nin aldığı bir karara yasama organı uyuyor, yaptığı düzenleme Anayasa’ya aykırıysa düzeltiyor ama bir yargı organı diyor ki: ‘Ben Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayacağım’. Devlet hepimizin devletidir, bayrak hepimizin bayrağıdır, vatan da hepimizin vatanıdır. Anayasa Parlamento’yu bağlıyor, Anayasa Mahkemesi’ni bağlıyor ama bir mahkeme ‘Hayır, ben Anayasa Mahkemesi kararına uymayacağım’ diyor. Tuz kokar arkadaşlar. Peki kime gideceğiz o zaman?” Kılıçdaroğlu, grup toplantısı konuşmasının ardından TBMM’de MYK’yı olağanüstü topladı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak,“Hakimler ve Savcılar Kurulu resen harekete geçmelidir. Milletvekilimizin hakkını taviz vermeden aramaya devam edeceğiz” dedi.