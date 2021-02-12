Berberoğlu yeniden milletvekili

Enis Berberoğlu, 13 Şubat 2018’de, 5 yıl 10 ay hapis cezasına ilişkin kesinleşmiş hükmün 4 Haziran 2020’de TBMM Genel Kurulu’nda okunmasıyla milletvekilliğini kaybetmişti. Anayasa Mahkemesi’nce (AYM) verilen iki ayrı ihlal kararının ardından, İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin ‘yeniden yargılama ve infazın durdurulması’ kararı dün Meclis Başkanlığı’na ulaştı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gündüz Meclis’teki hukukçu bürokratlarla yaptığı değerlendirmenin ardından, mahkeme yazısını Genel Kurul’un bilgisine sundu. Başkanlık tezkeresinin TBMM Genel Kurulu’nda okunmasıyla Berberoğlu milletvekili statüsünü yeniden kazandı.

BAŞA DÖNÜLDÜ

Genel Kurul’da okunan mahkeme yazısında, “Hükümlünün yeniden yargılama talebinin kabulüyle, infazın durdurulmasına karar verildiği, kesinleşmiş hükmün bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırıldığı, yeniden milletvekili olması sebebiyle yasama dokunulmazlığı kaldırılıncaya kadar yargılamanın durmasına, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için Adalet Bakanlığı’na yazı yazılarak fezleke düzenlenmesine karar verildiği” vurgulandı.

CHP milletvekilleri, Berberoğlu’nun yeniden Meclis’e dönüşünü sağlayan tezkerenin okunmasını alkışlarla karşıladı.

KOMİSYONA SEVK

‘MİT TIR’ları’ olarak bilinen dosyada Berberoğlu’nun yeniden yargılanması talebiyle hazırlanan fezleke de Adalet Bakanlığı’nca Meclis’e gönderilecek. Fezleke Anayasa-Adalet Karma Komisyonu’na sevk edilecek. Komisyon dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verirse, rapor Meclis Genel Kurulu’nda oylanacak. Dokunulmazlığı kaldırılırsa, Berberoğlu, daha önce 5 yıl 10 ay hapis cezası aldığı dosyadan yeniden yargılanacak.

'MUTLUYUM'





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Bolu’da temaslarda bulunurken Berberoğlu’nun Meclis’e dönüşüyle ilgili şöyle konuştu: “Enis Bey'in parlamentoya dönüşü memnuniyet verici. Adalet açısından zaten bu gerekiyordu. Öbür türlü tam bir facia olurdu. Ama süreci gözden geçirdiğimizde, Sayın Berberoğlu beraatle müebbet arasında yargılanıyor. Düşünün bazı mahkemeler beraat, bazı mahkemeler müebbet cezası verdi. Sonuçta galip olan adalet. Mutluyum, sevinçliyim ama Türkiye adına da üzülüyorum. Bir kişinin milletvekilliğinin düşmesi, sonra yargı kararıyla parlamentoya gelmesi Türkiye’de ilk kez gerçekleşen bir olay. Hukuk açısından iyi ama keşke bunların hiçbiri yaşanmasaydı. Enis Bey de bu kadar büyük acıları yaşamasaydı."

FEZLEKEYE İTİRAZ

Enis Berberoğlu hakkında yeniden yargılanma talebini kabul eden İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için hazırladığı fezlekeye, Berberoğlu’nun avukatları itiraz etti. Fezlekede 3 ayrı suça yer verildiği hatırlatılarak, Berberoğlu’nun sadece Yargıtay’ca onanmış olan TCK 329’uncu maddesi (Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama) kapsamında yargılanabileceği vurgulandı. Fezlekenin usul ve yasaya aykırı olduğu savunularak iade edilmesi istendi. (Ayşegül USTA / İSTANBUL)