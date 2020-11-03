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Ayşegül USTA / İSTANBUL
Haber Giriş: 03.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Berberoğlu hâkimleri HSK’ya şikâyet etti

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
Berberoğlu hâkimleri HSK’ya şikâyet etti
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Adana ve Hatay’da, Ocak 2014’te durdurulan MİT TIR’larına ait görüntülerin yayınlanmasına ilişkin 5 yıl 10 ay hapis cezası kesinleşen ve milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu, ‘hak ihlali’ kararı veren Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) kararına uymayan, 14’üncü ve 15’inci Ağır Ceza Mahkemelerinin 6 yargıcını şikâyet etti.

Berberoğlu’nun avukatları Yiğit Acar ve Murat Ergün, AYM kararını uygulamayan 6 hâkimi Hâkimler Savcılar Kurulu’na şikâyet etti. HSK’ya verilen dilekçede, şikâyet edilen hâkimlerin AYM tarafından verilen bireysel başvuru kararını tanımayarak ve gereğini yerine getirmeyerek, ‘görevlerini kötüye kullandıkları’ öne sürüldü. Dilekçede, hâkimlerin, mevzuatta kendilerine tanınmayan bir yetkiyi kullanmak suretiyle görevi kötüye kullandıkları, Berberoğlu’nun mahkemeye erişim hakkını ve bu bağlamda adil yargılanma hakkını, siyasi hakların kullanılmasını engelledikleri ve hürriyetten yoksun kıldıkları iddia edildi.

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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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