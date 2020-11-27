Berberler ve kuaförler hafta sonu açık mı? İşte, kuaför ve berberlerin çalışma saatleri

Kuaförler ve berberler açık mı sorusu Koronavirüs tedbirleri genelgesi sonrasında merakla araştırılan konular arasında yer bulmuştu. İçişleri Bakanlığı tarafından çalışma saatleri belirlenen kuaförler ve berberler için detaylar belli oldu. Peki, kuaförler ve berberler ne zaman açılacak? İşte, konu hakkında detaylı bilgiler

Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece 10.00-20.00 saatlerinde hizmet sunacak.





Genelgeye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni tedbirler, 20 Kasım Cuma günü saat 20.00'den itibaren geçerli olacak.