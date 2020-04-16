Berberler ne zaman açılacak? Kuaförler ne zaman açılır?
Halk sağlığını koruyabilmek için Koronavirüs kapsamında alınan önlemler arasında berberler ve kuaförlerin kapalı tutulması da yer aldı. Yaklaşık 1 aydır kapalı konumda tutulan berberler ve kuaförlerin ne zaman hizmet vereceğini merak eden vatandaşlar, internet üzerinden bu konuda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, kuaförler ve berberler ne zaman açılacak? İşte, o işletmeler hakkında bazı bilgiler
21 Mart tarihinde tüm yurtta, alınan kararlar neticesinde yürürlüğe konan Koronavirüs tedbirleri, yaklaşık 1 aydır devam ediyor. 81 ilin valiliğine gönderilen genelde berberler ve kuaförlerin kapalı kalacağı bilgisi yer alıyor. Peki, berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
BERBERLER VE KUAFÖRLER NE ZAMAN AÇILACAK?
Berberlerin ya da kuaförlerin çalışma yasaklarının kaldırılması, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi ile gerçekleşecek. Koronavirüs tedbirlerinin kaldırılmasıyla birlikte berberler ve kuaförler yeniden işlerinin başına dönebilecek.
İçişleri Bakanlığı, söz konusu bu tedbirlere ilişkin vali/kaymakamlar tarafından il/ilçe belediyeleri ile iş birliği içinde ilgili kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve kolluk birimleri tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.
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