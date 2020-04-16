MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBerberler ne zaman açılacak? Kuaförler ne zaman açılır?
GeriGündem Berberler ne zaman açılacak? Kuaförler ne zaman açılır?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 16.04.2020 - 10:09,Son Güncelleme:

Berberler ne zaman açılacak? Kuaförler ne zaman açılır?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Berberler ne zaman açılacak? Kuaförler ne zaman açılır?
Abone Olgoogle-news

Halk sağlığını koruyabilmek için Koronavirüs kapsamında alınan önlemler arasında berberler ve kuaförlerin kapalı tutulması da yer aldı. Yaklaşık 1 aydır kapalı konumda tutulan berberler ve kuaförlerin ne zaman hizmet vereceğini merak eden vatandaşlar, internet üzerinden bu konuda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, kuaförler ve berberler ne zaman açılacak? İşte, o işletmeler hakkında bazı bilgiler

21 Mart tarihinde tüm yurtta, alınan kararlar neticesinde yürürlüğe konan Koronavirüs tedbirleri, yaklaşık 1 aydır devam ediyor. 81 ilin valiliğine gönderilen genelde berberler ve kuaförlerin kapalı kalacağı bilgisi yer alıyor. Peki, berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

BERBERLER VE KUAFÖRLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Berberlerin ya da kuaförlerin çalışma yasaklarının kaldırılması, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi ile gerçekleşecek. Koronavirüs tedbirlerinin kaldırılmasıyla birlikte berberler ve kuaförler yeniden işlerinin başına dönebilecek.

İçişleri Bakanlığı, söz konusu bu tedbirlere ilişkin vali/kaymakamlar tarafından il/ilçe belediyeleri ile iş birliği içinde ilgili kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve kolluk birimleri tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle