Berberler ne zaman açılacak? Kuaförler ne zaman açılır?

21 Mart tarihinde tüm yurtta, alınan kararlar neticesinde yürürlüğe konan Koronavirüs tedbirleri, yaklaşık 1 aydır devam ediyor. 81 ilin valiliğine gönderilen genelde berberler ve kuaförlerin kapalı kalacağı bilgisi yer alıyor. Peki, berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

BERBERLER VE KUAFÖRLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Berberlerin ya da kuaförlerin çalışma yasaklarının kaldırılması, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi ile gerçekleşecek. Koronavirüs tedbirlerinin kaldırılmasıyla birlikte berberler ve kuaförler yeniden işlerinin başına dönebilecek.

İçişleri Bakanlığı, söz konusu bu tedbirlere ilişkin vali/kaymakamlar tarafından il/ilçe belediyeleri ile iş birliği içinde ilgili kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve kolluk birimleri tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.