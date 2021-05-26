Berberler bugün açık mı? 2021 Kademeli normalleşmede berberler, kuaförler ve güzellik salonları çalışma saatleri

Berber ve kuaförlerin açık olup olmadığı kademeli normalleşme süreci devam ederken merakla sorgulanmaya devam ediyor. Kademeli normalleşme ile beraber berber ve kuaförler de hafta içi hizmet vermeye devam edecek. Genelgeye göre bu işletmeler hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında açık olacak. Sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonunda ise kuaför ve berberler kapalı olacak.

BERBERLER AÇIK MI? KUAFÖRLER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirlerinin uygulanacağını duyurmuştu.

Genelgeye göre; berber ve kuaförler de hafta içi 07.00-20.00 saatleri arasında, belirlenen hijyen kuralları kapsamında hizmet vermeye devam ediyor.

KADEMELİ NORMALLEŞMEDE DİĞER İŞLETMELERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak hafta sonlarında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcıların 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösteriyor. Vatandaşlar zorunlu ihtiyaçları dahilinde ve engelli vatandaşlar haricinde araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecekleri aktarılan genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayiler açık olmaktadır.

Genelgede, restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme içme yerlerinin hafta içi 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-00.00 saatleri arasında sadece paket servis; hafta sonlarında ise 07.00-00.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecekleri belirtildi.

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