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Berberde sıra tartışması dehşete dönüştü! Tek yumruk Mehmet'i hayattan kopardı

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#İstanbul#Kartal#Kavga
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2023 09:36

İstanbul'un Kartal ilçesinde berberde çıkan kavgada kafasına yumruk atılan bir kişi fenalaşarak yere yığıldı. Mehmet Emin Öz'ün attığı yumrukla yaralanan Türki Yıldırım hayatını kaybederken kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 2 Eylül Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında Soğanlık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 18 yaşındaki Türkican Yıldırım, tıraş olmak için arkadaşıyla berbere geldi. Bir süre berberde bekleyen ikili, daha sonra berbere gelen başka bir müşteriyle sıra yüzünden tartışmaya başladı. Bu sırada berbere gelen Mehmet Emin Öz de, Yıldırım ve arkadaşına "İçerideki ağabeyime kim saygısızlık yaptı?" diye sordu.

Tartışma bu kez berberin önünde kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mehmet Emin Öz, Türkican Yıldırım'a yumruk attı. Yıldırım yere yığılırken, Öz ve Yıldırım'ın arkadaşı kavga etmeye devam etti. Yere yığılan Yıldırım, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda 3 gün boyunca kalan Türkican Yıldırım, dün akşam hayatını kaybetti.

Berberde sıra tartışması dehşete dönüştü Tek yumruk Mehmeti hayattan kopardı

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Olayla ilgili gözaltına alınan Mehmet Emin Öz ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öz çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Türkican Yıldırım'ın cenazesi defnedilmek üzere Samsun'a gönderildi.

KAVGA ANI KAMERADA

Öte yandan Kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Mehmet Emin Öz'ün berberden çıkıp kaldırımda bekleyen gençlere bir şeyler söylediği, Öz'ün Yıldırım'a yumruk attığı, Öz ve Yıldırım'ın arkadaşının kavga ettiği ve Yıldırım'ın yere yığıldığı görülüyor.

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#İstanbul#Kartal#Kavga

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