Berber ve kuaförler saat kaça kadar açık olacak? İşte çalışma saatleri
Berber ve kuaförler kapatılacak mı? ve berber, kuaförler saat kaça kadar açık olacak sorusu alınan yeni tedbirlerin ilk haftasında günün internette aranan konuları arasında yer alıyor. Kabine toplantısının ardından alınan koronavirüs tedbirlerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan berber ve kuaförlerin yeni çalışma sistemini açıkladı. Alınan karara göre berber ve kuaförlerin çalışma süreleri saat 10 ve akşam 20 olarak güncellendi. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede de çalışma saatlerinin detayları belli oldu. İşte, berber ve kuaförlerle ilgili alınan yeni kararlar.
Koronavirüs önlemleri kapsamında bir süre berberler ve kuaförlerin çalışmasına ara verilmişti. Artan vaka sayılarının ardından berber ve kuaförlerin durumu yeniden değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan son dakika açıklamaya göre, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak. İşte, ayrıntılar.
Halen 65 yaş üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek. Alışveriş merkezleri, marketler, berber ve kuaförler gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak. Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak.
İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni Kovid-19 tedbirleri uygulanması için valiliklere genelge gönderdi.
Genelgeye göre, Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri 20 Kasım Cuma saat 20.00'den geçerli olacak şekilde saat 10.00 ila 20.00 arasında hizmet sunabilecek.
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