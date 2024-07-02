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Berber ve kuaförler 1 gün izin yapacak... Kapatmayan işyerlerine ceza kesilecek

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#Ticaret Bakanlığı#Berber#Kuaför
Berber ve kuaförler 1 gün izin yapacak... Kapatmayan işyerlerine ceza kesilecek
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2024 07:00

Ticaret Bakanlığı, berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın 1 günü kapalı olması uygulamasının yürürlüğe girdiğini, bu işletmelerin valilikler tarafından belirlenen günlerde kapalı olmadığının tespiti halinde idari yaptırım uygulanacağını duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Devam eden süreçte kapalı olunacak günün, her ilin sektörel yapısı ve işletme profili ile tüketici tercih ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak Valilikler tarafından belirlenebilmesi amacıyla sektörün geniş katılımının sağlandığı çalışmalar yürütülmüş olup gelinen noktada bu çalışmalar tamamlanmıştır. Bu doğrultuda, berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın 1 günü kapalı olması uygulaması 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir ve bu işletmelerin valilikler tarafından belirlenen günlerde kapalı olmadığının tespiti halinde Ticaret Bakanlığımızca idari yaptırım uygulanacaktır” denildi.

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#Ticaret Bakanlığı#Berber#Kuaför

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