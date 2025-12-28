Berber çırağı öldürülmüştü! Katil zanlılarından şok iddia: Kız kardeşimizi video ile tehdit edip zorla ilişkiye girdi

Haberin Devamı

Olay, 17 Mayıs’ta saat 22.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi 2'nci Kanal Caddesi'ndeki berber dükkanında meydana geldi. Berberde çıraklık yapan Suriye uyruklu Ali Elhalifa, Recep ve Kamuran Oluk kardeşlerin silahlı saldırısına uğradı. Elhalifa kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler kaçtı. Çağırılan ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali Elhalifa, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan şüpheliler, polis merkezine giderek teslim oldu.

Emniyetteki sorgularında Ali Elhalifa’nın, bir süre arkadaşlık yaptığı kız kardeşleri F.O.’tu tehdit edip şantaj yaptığını iddia eden Kamuran Oluk ile ağabeyi Recep Oluk, bu nedenle aralarında husumet olduğunu belirtti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kardeş, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

‘AİLESİ KEFİL OLAMIYORDU’

Oluk kardeşler hakkında Bursa 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Kasten öldürme’ ve ‘Ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kamuran ve Recep Oluk’un yargılanmasına başlandı. Savunmasına Ali Elhalifa’ya rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileyerek başlayan tutuklu sanık Recep Oluk, böyle bir üzücü olayın yaşanmasını kimsenin istemeyeceğini belirterek, “Olaydan yaklaşık 2 ay öncesinde annem bizi yanına çağırarak kız kardeşimizin bir gönül ilişkisinin olduğunu ve evlenmek istediğini söyledi. Biz de bu karara saygı duyduk ve ailesiyle tanışmak istedik. Damat adayını telefonla aradık. ‘Böyle bir ilişkiniz varmış. Biz bu işin bu şekilde olmasını istemiyoruz, bir nişan, yüzük takılsın’ dedik. Kendisi de kardeşimle ilişkisinin olduğunu kabul edip, ‘Fakat ben evlilik durumlarına müsait değilim’ dedi. Biz de ‘Maddi durumun yoksa biz destek oluruz’ deyince kabul etti. Ailesinin kız isteme için bizi ziyaret etmesini söyledik. O da iş yerindeki patronu ile eniştesini çağıracağını söyledi. Biz de ‘Öyle olmaz, annen, baban gelsin’ dedik. O da kabul etti. Ertesi gün ailesi geldi, oturdular, konuştuk. Ama kendileri oğullarına güvenemiyorlardı, kefil olamıyorlardı. Çocuklarının daha önce kız kardeşimle ilişkisi olduğundan haberlerinin olmadığını, çok ani olduğunu, çocuklarının evliliğe hem madden hem manen hazır olmadığını söylediler. Misafirler gittikten sonra aile içinde istişare ettik. Kız kardeşime ‘Bu iş senin için hayırlı değil, ailesi de kefil olamıyor, arkasında durmuyor. Hem sonra savaş bittikten sonra bunlar Suriye’ye döndüklerinde seni ortada bırakırlarsa kimle muhatap olacağız?’ dedik. Kız kardeşim de düşünmek için zaman istedi. Birkaç gün sonra geldi ve bu ilişkiden bana hayır gelmeyeceğini, Ali ile ilişkisini keseceğini belirtti” dedi.

‘ELİNDE CİNSEL İÇERİKLİ GÖRÜNTÜLER VARMIŞ’

Ali Elhalifa’nın, kız kardeşlerini, ayrılığın ardından rahatsız etmeye başladığını belirten Recep Oluk, şunları söyledi:

“Kız kardeşim ayrıldıktan sonra markete, pazara, iş yerine ya da başka yerlere gittiği sırada Ali, önünü keserek tehdit etmeye başlamış. Elinde cinsel içerikli fotoğraf ve videoların olduğunu belirtip, çağırdığı zaman gelmesini istemiş. Kız kardeşim gelmezse sosyal medyada paylaşacağını, bize göndereceğini söyleyerek tehdit etmiş. Bir müddet sonra küçük kız kardeşimle markete giderken yine önlerini kesmiş ve belindeki silahı göstererek bizi vurmakla tehdit etmiş. Bu tehdidin ardından kardeşim herhalde çıkmaza girdi ve anneme durumu anlattı. Annem de gelip Ali’nin F.O.’yu tehdit edip şantaj yaptığını, elinde cinsel içerikli resimler olduğunu bize anlattı. Kız kardeşime Ali’yle evlenmesini söyledi. Bunun üzerine ailesiyle konuşma kararı aldık. Ailesiyle konuşmaya gittiğimizde durumu anlattık, onlar da evlenmelerine onay verdi.”

‘KAMURAN TEK GİTMESİN DİYE BEN DE GİTTİM’

Kardeşleri Kamuran ve H.O.’nun ile birlikte konuşmak için berber dükkanına gittiğini söyleyen Recep Oluk, “Ali kardeşlerimi görünce kaçmış ama kardeşi orada kalmış. Kardeşine kaçmamasını konuşmak istediklerini söylemişler. ‘Şantaj yapmasın gelsin erkek gibi konuşalım, kız kardeşimle evlendirelim’ demişler. Kardeşi de ağabeyiyle konuştuğunu, ağabeyi Ali’nin bunun sadece gönül ilişkisi olduğunu kendisinin evliliği düşünmediğini, zaten Suriye’ye geri döneceğini söylemiş. Bu olaydan birkaç gün sonra Ali, ablam D.O.’nun telefonuna sahte bir sosyal medya hesabından tehdit mesajı yolladı. ‘Bizim devletle bir işimiz yok, bizim tanıdığımız avukatlar, savcılar var. Biz de boş insan değiliz. Toplandık, silahlı 20 kişiyiz. Evinizin adresini biliyoruz. Kendi işimizi kendimiz halledebilecek güçteyiz’ diye yazmışlar. Ablam bu mesajı kardeşim Kamuran’a attı. Kamuran da motosiklete binip gidecekken, ben nereye gideceğini sordum. O da bana durumu anlatıp, Ali ile konuşmaya gideceğini söyledi. Madem silahlı kişilermiş tek gitmesin diye ben de motosiklete bindim. Olay yerine gittiğimizde Kamuran benden birkaç adım öndeydi. Kamuran dükkana girdi. Dükkan kalabalıktı. Ali o sırada televizyon izliyordu. Daha sonra Ali kardeşime dönüp, bir şeyler konuştu. Ali kalktığı sırada elini beline attı. Artık silah mı çekmek istedi, yoksa oradan kalkmak için mi yaptı bilmiyorum. İftira da atmak istemiyorum. O sırada Kamuran belindeki tabancasını çıkarıp, ateş açtı. Ben o sırada olayın şokuyla dona kaldım” ifadelerini kullandı.

‘SİLAHINI GÖRÜNCE TABANCAMI ATEŞLEDİM’

Ablası D.O.’ya gelen tehdit mesajının ardından, konuşmak için dükkana gitmeye karar verdiğini söyleyen Kamuran Oluk ise “Ancak mesajda silahlı 20 kişi yazısını görünce tedbir olarak ruhsatsız tabancamı yanıma aldım. Giderken ağabeyim Recep beni gördü ve nereye gittiğimi sordu. Ben de durumu anlatarak Ali ile konuşmaya gittiğimi söyledi. Ağabeyim de benimle gelmek isteyince birlikte yola çıktık. Dükkana girdiğimde ağabeyim benden birkaç metre gerideydi. Ben ‘Ali derdin ne, bizi neden tehdit ediyorsun?’ dedim. O da bana küfredip, elini beline attı. Silahı görünce ben de belimdeki tabancayı çıkararak ateş açarak kaçtım. Arkamızdan kalabalık bir grup bizi takip etmeye başladı. Dolmuşa binerek kaçtık. Daha sonra 112’yi arayarak teslim olduk” diye konuştu.

‘YEMEĞE İLAÇ KATIP BENİ UYUTTU’

Sanıkların, tanık olarak dinlenen kardeşi F.O. da Ali Elhalifa ile 2 yıl önce tanıştığını belirterek şöyle konuştu:

“İlk tanıştığımızda bana Suriyeli olduğunu söylemedi. Hataylı olduğunu söyledi. Aradan 7 ay geçtikten sonra söyledi. Ben de yalan söylediği gerekçesiyle ayrıldım. Bunun üzerine beni darbetti. Sonra benden özür diledi. Ben de onu çok sevdiğim için affettim. Bir gün arkadaşımın evini temizlemeye gitmiştik. Orada bir şeyler hazırlamış. Bir şeyler atıştırdık. Daha sonra başımın döndüğünü hissettim. Uyuyakalmışım, uyandığımda pis pis sırıtıyordu. Benimle ilişkiye girdiğini, benim bilgim dahilinde yaptığını söyledi. Ama ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Ağlamaya başladım. Sonra bana ‘Biz zaten evleneceğiz, Bu gayet normal’ dedi. Ben de oradan ayrılarak eve gittim. Kimseye bir şey söylemedim.”

‘EVLİLİK VAADİYLE KANDIRDI’

Daha sonra Ali Elhalifa’nın yanına gelerek, kendisinden izinsiz çektiği fotoğraf ve videoları gösterdiğini iddia eden F.O., “Bunları sosyal medyada paylaşmakla tehdit etti. Ben de çok korktum. Yaşananlar iradem dışında gerçekleşti. İsteme olayının ardından ben Ali’yle aramdaki ilişkiyi bitirdim. Bundan bir müddet sonra kardeşimle alışverişe giderken önümüzü kesti. Ben kardeşimi uzaklaştırdım. Bana hakaret etmeye başladı ve belindeki tabancayı gösterdi ve kardeşlerimi öldürmekle tehdit etti. Birkaç gün sonra da markete giderken yine karşıma çıktı ve aynı fotoğraflarla tehdit edip, şantaj yaptı. Ben de çok korktum ve yaşananları aileme anlatmak zorunda kaldım. Ağabeylerim de Ali’yi aradılar. Fakat Ali telefonları açmıyordu. Bunun üzerine ailesiyle görüşmeye gittiler. Geldiklerinde konu kapandı ta ki ablama tehdit mesajı gelene kadar. Ali beni evlilik vaadiyle kandırdı. Ben onu çok seviyordum. Ama o beni kullandı. Tehdit ve şantaj yoluyla birçok kez benimle ilişkiye girdi” dedi.

Duruşmayı erteleyen mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. (DHA)